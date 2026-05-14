Thyssenkrupp-Aktie legt zu

(dpa-AFX) - Die Aktien von Thyssenkrupp sind am Donnerstag im MDax mit Kursgewinnen von 2,5 Prozent auf 10,67 Euro unter den besten Werten. Nachdem sie in der zweiten Hälfte der vergangenen Woche bis Anfang dieser Woche etwas unter Druck gestanden hatten, befinden sie sich nun wieder auf Erholungskurs.

Analyst Ephrem Ravi von der Citigroup hob sein Kursziel von 13 auf 15 Euro an. Die Gewinnentwicklung des Industriekonzerns im zweiten Geschäftsquartal sei besser als erwartet gewesen, schrieb er und sieht in nächster Zeit weitere Kurstreiber.

Die Bewertung der Aktien hält er für weiterhin attraktiv, auch nachdem sich der Kurs im Verlauf des letzten Jahres verdoppelt beziehungsweise unter Berücksichtigung des inzwischen ebenfalls im MDax notierenden Marineschiffbauers TKMS sogar mehr als vervierfacht habe. TKMS-Aktien gewannen am Donnerstag ein Prozent.

Die in den nächsten Quartalen erwartete Abspaltung der Sparte Material Services sowie die Monetarisierung des Anteils am Aufzuggeschäft seien Kurstreiber für Thyssenkrupp, so Ravi. Zudem drehe der Stahlmarkt genau zum Zeitpunkt der Restrukturierung des Stahlgeschäfts in die richtige Richtung, sodass dieses mittelfristig werthaltiger werden dürfte./ajx/jha/