US-Börsen legen nochmals leicht zu

(dpa-AFX) - Der Rekordlauf der technologielastigen US-Börse Nasdaq hat sich am Donnerstag dank frischer KI-Begeisterung fortgesetzt. Für Schub sorgten ein beeindruckender Quartalsbericht von Cisco sowie ein mit Spannung erwarteter Börsengang des Chipherstellers Cerebras Systems.

Obendrein wird allgemein auf eine Annäherung der beiden weltgrößten Volkswirtschaften USA und China gesetzt sowie auf Vermittlungen Chinas im Iran-Krieg, nachdem US-Präsident Donald Trump für Gespräche nach Peking gereist ist.

Der Technologie-Indizes Nasdaq 100 stieg zuletzt um 0,4 Prozent auf 29.486 Punkte. Er hatte im frühen Handel ebenso wie der Nasdaq Composite und der S&P 500 Höchstwerte erreicht. Das breit gefasste Börsenbarometer gewann 0,4 Prozent auf 7.476 Punkte.

Der überwiegend mit Standardwerten bestückte Dow Jones Industrial zog um 0,5 Prozent auf 49.944 Punkte an. Der Wall-Street-Index näherte sich damit seinem Rekordhoch aus dem Monat Februar bei knapp 50.513 Punkten./la/he