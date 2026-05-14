ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Carl Zeiss Meditec auf 28 Euro - 'Neutral'
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 31 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton passte seine Schätzungen am Mittwochabend an die Quartalsergebnisse an. Er bezog die Sparmaßnahmen der Jenaer ein, aber auch etwas moderatere Wachstumsaussichten./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 22:03 / BST
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