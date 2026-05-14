ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Verbio auf 36 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Verbio von 25 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das strukturelle Geschäftsumfeld für den Biokraftstoffhersteller habe sich deutlich verbessert, was auch die jüngsten Quartalszahlen belegt hätten, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag. Er sieht dies aber trotz der besseren Preisdisziplin, einer flexibleren Bilanz und der zu erwartenden Dynamisierung der Gewinnentwicklung schon großteils eingepreist./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben