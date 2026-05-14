ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Verbio auf 36 Euro - 'Hold'

dpa-AFX · Uhr
Erneuerbare Energien
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Verbio von 25 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das strukturelle Geschäftsumfeld für den Biokraftstoffhersteller habe sich deutlich verbessert, was auch die jüngsten Quartalszahlen belegt hätten, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag. Er sieht dies aber trotz der besseren Preisdisziplin, einer flexibleren Bilanz und der zu erwartenden Dynamisierung der Gewinnentwicklung schon großteils eingepreist./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Verbio

Das könnte dich auch interessieren

Trendwende bei Ørsted, Wachstum bei Vestas
Welche Windkraft-Aktie jetzt mehr Potenzial bietet12. Mai · onvista
Welche Windkraft-Aktie jetzt mehr Potenzial bietet
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chance für Anleger?
Diese drei Aktien sind Übernahmekandidatenheute, 05:09 Uhr · onvista
Dax-Aktie im Abwärtstrend
Wie tief kann Rheinmetall noch fallen?gestern, 13:30 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen