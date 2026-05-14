ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Siemens auf 310 Euro - 'Buy'
dpa-AFX · Uhr
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens nach Quartalszahlen von 300 auf 310 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Industriekonzern stelle in puncto Geschäftswachstum bei Elektrifizierung und Automatisierung sowie beim Margenwachstum die Anleger zufrieden, schrieb Andre Kukhnin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 22:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Das könnte dich auch interessieren
Tech-KonzernSiemens pendeln zwischen Gewinnen und Verlusten - "durchwachsene" Zahlengestern, 08:14 Uhr · dpa-AFX
Nebenwerte & KI-Boom: Diese Aktien profitieren jetzt wirklich | Invest 2026 | Creator Space Live12. Mai · Börse Stuttgart
Plus-Analysen