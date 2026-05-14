China bleibt wichtig für Nvidia – Nebius glänzt

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Nebius: KI-Boom sorgt für Aufmerksamkeit

Der KI-Cloud-Spezialist Nebius überrascht mit enormem Wachstum und neuen Infrastrukturplänen. Warum der Markt jetzt noch genauer hinschaut und welche Rolle die Nachfrage nach Compute-Kapazitäten spielt.

Nvidia: China bleibt die große Frage

Die USA genehmigen H200-Verkäufe an mehrere chinesische Unternehmen – doch Auslieferungen fehlen weiterhin. Was hinter den politischen Gesprächen steckt und warum China für Nvidia strategisch so wichtig bleibt.

Marvell & AMD: Neues Signal im KI-Markt

AMD legt überraschend eine Beteiligung an Marvell offen. Warum selbst eine vergleichsweise kleine Position am Markt für Gesprächsstoff sorgt und welche Erwartungen dahinterstehen könnten.

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