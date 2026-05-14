Vorbörse 14.05.2026

Dax dürfte Feiertag mit leichten Gewinnen beginnen

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Das Logo des Dax.
Quelle: Adobe.com/FilipB

Der Dax dürfte an Christi Himmelfahrt mit leichten Gewinnen in den Feiertagshandel starten. Eine Stunde vor dem Start des Xetra-Handels signalisiert der XDax eine Eröffnung bei 24.260 Punkten, 0,4 Prozent höher als der letzte Mittwochs-Kurs.

Damit würde der Index fast wieder am Vortageshoch landen und die 100-Tage-Durchschnittslinie bei 24.279 Punkten rückt in den Fokus.

USA: Techwerte treiben an

Nach dem Rücksetzer am Vortag haben US-Technologie-Werte zur Wochenmitte ihre Rekordjagd wieder aufgenommen. Anleger erhofften sich positive Impulse von dem Staatsbesuch des US-Präsidenten Donald Trump in China. Donald Trump ist mittlerweile in Peking angekommen.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones49.693–0,14 Prozent
S&P 5007.444+0,59 Prozent
Nasdaq29.367+1,04 Prozent

Zudem sorgte der wieder leicht gesunkene Ölpreis für gute Stimmung, auch wenn er immer noch deutlich über der viel beachteten Marke von 100 US-Dollar je Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent notierte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,04 Prozent nach oben. Der Dow Jones Industrial gab hingegen um 0,14 Prozent nach.

Asiatische Börsen zeigen sich uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Zum Auftakt des Besuchs von US-Präsident Donald Trump in China haben sich beide Seiten mit betont freundlichen Worten um ein stabileres Verhältnis der Großmächte bemüht.

Dax-Aktie im Abwärtstrend
Wie tief kann Rheinmetall noch fallen?gestern · 13:30 Uhr · onvista
Wie tief kann Rheinmetall noch fallen?

Nach einem Empfang mit militärischen Ehren lobte Trump Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping ausdrücklich. Der Gastgeber in Peking wiederum sagte, er sei überzeugt, dass die gemeinsamen Interessen zwischen den USA und China größer seien als die Differenzen. Der jeweilige Erfolg beider Länder sei für das andere eine Chance, sagte Xi.

Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann rund 0,3 Prozent, während der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen um 1,3 Prozent nachgab. In Tokio trat der japanische Nikkei 225 unterdessen praktisch auf der Stelle.

Anleihemärkte gestern im Überblick

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/Prozentpunkten
Bund-Future124,88+0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,088–0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,469-0,01 Prozentpunkte 

Devisenmärkte gestern im Überblick

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1715+0,04 Prozent
Dollar in Yen157,86+0,00 Prozent
Euro in Yen184,93+0,04 Prozent
Bitcoin in Dollar79.345+0,08 Prozent

Ölpreise gestern im Überblick

SorteKurs (in Dollar)Veränderung (in Dollar)
Brent106,02+0,39
WTI101,49+0,48 

Umstufungen von Aktien

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 230 (220) EUR - 'UNDERWEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 83 (85) EUR - 'UNDERWEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 5 (5,50) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR DERMAPHARM AUF 60 (44) EUR - 'BUY'

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 14.05.2026heute · 04:10 Uhr · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 14.05.2026

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR IONOS AUF 36 (34) EUR - 'BUY'

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SFC ENERGY AUF 24 (18) EUR - 'BUY'

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SMA SOLAR AUF 50 (41) EUR - 'HOLD'

BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR RHEINMETALL AUF 1900 (2050) EUR - 'OUTPERFORM'

BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR TKMS AUF 76 (83) EUR - 'MARKET-PERFORM'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 35 (37) EUR - 'BUY'

Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 14.05.2026heute · 04:00 Uhr · onvista
Dividendenkalender heute, 14.05.2026

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR CARL ZEISS MEDITEC AUF 28 (31) EUR - 'NEUTRAL'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 40 (42) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR RENK AUF 65 (70) EUR - 'NEUTRAL'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 335 (325) EUR - 'OVERWEIGHT'

(mit Material von dpa-AFX)

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