Börse am Morgen 14.05.2026

Dax weitet Gewinne aus – Douglas auf Rekordtief

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Quelle: Jearu / AdobeStock

Der Dax ist am Donnerstag höher in den Feiertagshandel an Christi Himmelfahrt gestartet. In der ersten Stunde nach Eröffnung des Xetra-Handels legte der deutsche Leitindex um bis zu 1,1 Prozent auf 24.406 Zähler zu. Der MDax der mittelgroßen Werte gewann in der Spitze 0,7 Prozent auf 31.718 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 stieg ebenfalls. Vor allem Technologie- und Automobilwerte waren gefragt.

Im Blick steht der Besuch von US-Präsident Donald Trump in China. Dort haben sich beide Seiten mit betont freundlichen Worten um ein stabileres Verhältnis der Großmächte bemüht.

Chinas Staatschef Xi Jinping warnte im Gespräch mit Trump allerdings vor einem Konflikt um Taiwan. Sollte die Taiwan-Frage schlecht gehandhabt werden, käme es zu Spannungen oder sogar Konflikten zwischen beiden Ländern, sagte Xi nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua in Peking.

Douglas-Aktie auf Rekordtief

Auf Ebene der Einzelaktien stand im frühen Handel die Aktie der Parfümeriekette Douglas im Fokus. Nach einer negativen Analysten-Einschätzung setzte sich die schwache Kursentwicklung fort.

Mit 8,64 Euro rutschten sie erneut auf ein Rekordtief und verloren bis zu 3,2 Prozent. Die Deutsche Bank strich ihre Kaufempfehlung für die Anteile der Parfümeriekette und senkte das Kursziel von 16,00 auf 10,50 Euro.

Die Anlagestory stehe zunehmend unter Druck, schrieb Analyst Adam Cochrane in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee nach dem Quartalsbericht. Zum einen sei das Konsumumfeld schwach und zum anderen wachse der Bereich Premiumbeauty vor allem online, wo Douglas weniger Differenzierungsmöglichkeiten habe.

Douglas war im März 2024 für 26 Euro je Aktie zurück an die Börse gekommen. Schon damals aber waren operative Schwächen sichtbar, die Perspektiven der Aktie schlecht.

(mit Material von dpa-AFX)

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