Deutsche Anleihen: Kurse steigen etwas

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag in einem ruhigen Feiertagshandel ein wenig zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,30 Prozent auf 125,23 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,06 Prozent.

Die Anleihen profitierten von den etwas gesunkenen Ölpreisen. Dies dämpfte ein wenig die Inflationssorgen. In Deutschland und der Eurozone wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Weiterhin dominierte die internationale Politik das Geschehen.

Chinas Staats- und Parteichef hat US-Präsident Donald Trump in Peking mit militärischen Ehren empfangen. Er warnte im Gespräch vor einem Konflikt um Taiwan. Sollte die Frage schlecht gehandhabt werden, käme es zu Spannungen oder sogar Konflikten zwischen beiden Ländern, sagte Xi Jinping nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua in Peking. Handelsfragen dürften zudem wieder ein Thema sein. Auch der Iran-Krieg wird wohl besprochen.

Die am Nachmittag in den USA veröffentlichten Konjunkturdaten spielten am Markt kaum eine Rolle. Die Einzelhandelsumsätze sind im April im Rahmen der Erwartungen gestiegen. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung stiegen etwas stärker als prognostiziert, blieben allerdings auf einem niedrigen Niveau./jsl/he

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Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1

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