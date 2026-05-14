Chance für Anleger?

Diese drei Aktien sind Übernahmekandidaten

onvista · Uhr

Unternehmensübernahmen können am Aktienmarkt schnelle Gewinne erzeugen, sind aber schwer zu prognostizieren. Wir zeigen drei Aktien, die jetzt zumindest interessant für Aufkäufer sind.

Georg Buschmann

Redaktionsleiter
Artikel teilen:
Zwei Menschen im Anzug schütteln Hände
Quelle: Adobe Stock

Wenn an der Börse die Kurse so richtig nach oben springen, steckt oft eine Übernahme dahinter. Zuletzt war das Anfang Mai zu beobachten. Da bot der Spielehändler Gamestop für die Auktionsplattform Ebay. Prompt stieg die Ebay-Aktie am nächsten Handelstag um sieben Prozent.

Weiterlesen mit onvista Plus

Dein Vorsprung an der Börse

Mit Plus alle Analysen und Investmentideen freischalten. Trends früher erkennen, Chancen am Markt nutzen.
  • Alle Plus-Artikel im Web & App
  • Wissensvorsprung durch exklusive Analysen und Marktberichte
  • Trading-Setups & Investmentideen von Experten
  • Monatlich nur 14,90 € - jederzeit online kündbar
  • Sicher per Kreditkarte, Lastschrift, Apple Pay oder Google Pay zahlen
  • Neukundenangebot: 7 Tage kostenlos testen
Jetzt 7 Tage gratis lesen
Du hast bereits ein Abo? Einloggen
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Commerzbank
LVMH
UniCredit
GameStop
ProSiebenSat.1 Media
Ebay
Kering
KKR & Co.
Richemont
D
DAX (Kursindex)
Burberry Group
Harley-Davidson
Scherzer & Co.
WEG
G
GREIFF 'special situations' Fund - R EUR DIS
G
Greiff Special Opportunities - R EUR DIS
BURBERRY GROUP ADR/

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 07.05.2026
Dax rutscht wieder ab - 25.000er-Marke bleibt Hürde07. Mai · onvista
Dax Logo
Dax-Aktie im Abwärtstrend
Wie tief kann Rheinmetall noch fallen?gestern, 13:30 Uhr · onvista
Wie tief kann Rheinmetall noch fallen?
Warnung vor Crash-Gefahr
Wo Michael Burry Recht hat12. Mai · onvista
KI-Apps auf einem Smartphone
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Dax-Aktie im Abwärtstrend
Wie tief kann Rheinmetall noch fallen?gestern, 13:30 Uhr · onvista
Warnung vor Crash-Gefahr
Wo Michael Burry Recht hat12. Mai · onvista
Alle Plus-Analysen