Diese drei Aktien sind Übernahmekandidaten
onvista · Uhr
Unternehmensübernahmen können am Aktienmarkt schnelle Gewinne erzeugen, sind aber schwer zu prognostizieren. Wir zeigen drei Aktien, die jetzt zumindest interessant für Aufkäufer sind.
Georg Buschmann
Redaktionsleiter
Quelle: Adobe Stock
Wenn an der Börse die Kurse so richtig nach oben springen, steckt oft eine Übernahme dahinter. Zuletzt war das Anfang Mai zu beobachten. Da bot der Spielehändler Gamestop für die Auktionsplattform Ebay. Prompt stieg die Ebay-Aktie am nächsten Handelstag um sieben Prozent.
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