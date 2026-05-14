Diese drei Aktien sind Übernahmekandidaten

Wenn an der Börse die Kurse so richtig nach oben springen, steckt oft eine Übernahme dahinter. Zuletzt war das Anfang Mai zu beobachten. Da bot der Spielehändler Gamestop für die Auktionsplattform Ebay. Prompt stieg die Ebay-Aktie am nächsten Handelstag um sieben Prozent.

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