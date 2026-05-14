Ich war mal wieder ein guter Kunde meiner Bank. 560 Euro hat sie im Jahr 2024 von mir bekommen. So steht es schwarz auf weiß in meiner „Ex-Post-Kosteninformation“. Seit 2018 müssen Banken diese Aufstellung einmal im Jahr an ihre Kundinnen und Kunden schicken.

Du weißt dann idealerweise genau, wie viel Geld du beim Anlegen im Jahr zuvor an deinen Broker und sonstige Finanzfirmen abdrücken musstest und wie weit das deine Rendite geschmälert hat.

Nun ist wieder Frühjahr und ich warte gespannt auf die Aufstellung fürs Jahr 2025. Viele von euch dürften die Aufstellung bereits im Postfach haben. Doch was genau sich hinter einzelnen Posten verbirgt, ist teils schwierig nachzuvollziehen.

Kosten bei der Geldanlage So schaltest du Renditefresser aus 08.12.2024 · 07:30 Uhr · dreimaldrei

Zwar steht in dem Dokument beispielsweise, wenn deine Bank im Zusammenhang mit Wertpapieren Geld von Drittparteien erhält. Wofür genau da aber Geld fließt, wird nicht näher erklärt.

Ich zeige deswegen anhand meiner eigenen Abrechnung für 2024 drei Kostenpunkte auf und erkläre, was genau es damit auf sich hat. Denn ich bin überzeugt: Nur wer das wirklich versteht, kann auch einschätzen, ob sich hier Geld sparen lässt. Also los geht’s!

Wie Banken an deinen Wertpapieren mitverdienen – auch ohne Handel

An mehreren Stellen in meiner Kosteninformation steht, dass meine Bank eine „Zahlung von Dritten“ erhalten hat. Ich hatte 2024 zum Beispiel Geld im Gold-ETC „Xetra-Gold“ investiert. Hierfür weist meine Kosteninformation stattliche 216,55 Euro aus, von denen immerhin 31,55 Euro als „Zahlung von Dritten“ deklariert sind.

Hinter diesem Posten können sich verschiedene Dinge verbergen. In meinem Fall handelt es sich um eine so genannte „Bestandsprovision“. Xetra-Gold ist börsengehandeltes Gold. Das Wertpapier wird von der Deutsche Commodities GmbH herausgegeben („emittiert“). Der Emittent bucht laufende Gebühren ab, wenn du in das Wertpapier investierst.

Er hat deswegen ein Interesse daran, dass Anleger genau das tun und Depotbanken die entsprechende Infrastruktur bereitstellen. Sie bekommen dafür von einigen Wertpapier-Emittenten Bestandsprovisionen – so wie in meinem Fall die comdirect von der Deutsche Commodities GmbH.

Mittelbar bezahle ich diese Provisionen, weil sie in den laufenden Produktkosten stecken. Die werden mir im Falle von Xetra-Gold sogar monatlich vom Konto abgebucht.

Bestandsprovisionen können aber auch direkt aus dem Vermögen bezahlt werden. So ist es in meinem Fall beim offenen Immmobilienfonds „Hausinvest“ gewesen. Der Fonds hatte im Jahr 2024 rund 259 Euro Gebühren veranschlagt. Die bezahle ich nicht bar, sondern der Verwalter entnimmt sie direkt dem Fondsvermögen. Das mindert entsprechend meinen Anteilswert.

20,96 Euro von besagten 259 Euro hat der Fonds als Bestandsprovision an die comdirect überwiesen – etwa dafür, dass sie das Depot bereitstellt, in dem meine Anteile verwahrt werden.

Übrigens: ETF-Anbieter zahlen im Gegensatz zu Emittenten aktiver Fonds in der Regel keine Bestandsprovisionen. Das ist mit ein Grund dafür, dass sie deutlich günstiger sind.

Payment for Order Flow (PFOF): Warum Handelsplätze deinem Broker Geld zahlen

Eine „Zahlung von Dritten“ muss aber nicht zwangsläufig eine Bestandsprovision sein. Ich habe im Jahr 2024 zum Beispiel an der Börse Tradegate Aktien des schwedischen Konzerns Thule gekauft.

Auf der Abrechnung des Kaufs betragen die Kosten insgesamt 16,49 Euro. Auf meiner Ex-Post-Kostenaufstellung taucht der Trade aber mit Kosten von 17,62 Euro auf. Die Differenz von 1,13 Euro ergibt sich, weil die comdirect vom Handelsplatz Tradegate 1,13 Euro dafür erhalten hat, dass ich meine Order dort ausführe – auch wenn ich den Handelsplatz selbst auswähle.

Das Prinzip nennt sich „Payment for Order Flow“. Die Handelsplätze wollen meine Order, weil sie an der Spanne zwischen An- und Verkaufspreis Geld verdienen und weil der Handelsplatz attraktiver wird, je mehr Marktteilnehmer dort handeln. Um Trades anzulocken, zahlen sie Brokern daher Geld.

Vor allem Neobroker wie Trade Republic oder Scalable haben ihr Geschäft auf solche PFOF-Zahlungen aufgebaut, weil sie – anders als die comdirect – keine oder nur sehr geringe direkte Zahlungen von ihren Kunden verlangen.

Ab Juli allerdings ist es mit Payment for Order Flow in der Europäischen Union vorbei. Die Praxis ist dann nicht mehr zulässig. Auf deiner Ex-Post-Kosteninformation können PFOF-Zahlungen aber sowohl fürs Jahr 2025 als auch für 2026 auftauchen.

Spread: Die versteckte Gebühr bei Kauf und Verkauf

Am bemerkenswertesten an meiner gesamten Kostenaufstellung ist aber ein anderer Posten. Ich habe 2024 mein Xetra-Gold gegen Euwax Gold II getauscht – und über meine Beweggründe auch einen Artikel geschrieben.

62,40 Euro an Kosten wies die comdirect seinerzeit als „Dienstleistungskosten der Bank“ für die Order aus. So weit, so gut. In der Ex-Post-Betrachtung aber sind zusätzlich stattliche 377,39 Euro als „Produktkosten“ ausgewiesen; ein großer Teil meiner gesamten Geldanlage-Kosten des Jahres 2024.

Dahinter steckt der so genannte "Spread". Das ist der Unterschied zwischen dem Preis, zu dem ich Euwax-Gold II kaufen kann und dem Preis, zu dem ich wieder verkaufen kann. Diesen Unterschied gibt es bei allen Wertpapieren. Nur ist er in aller Regel viel kleiner als zum betreffenden Zeitpunkt bei Euwax-Gold II: Damals lag der Unterschied bei rund 0,7 Prozent des Kurses.

Wenn ich also unmittelbar nach dem Kauf wieder verkaufe, habe ich 0,7 Prozent meines Geldes verloren (Handelskosten mal außen vor gelassen) – allein durch den Spread.

Über den Spread verdient die Börse Stuttgart Commodities an ihrem Gold-Produkt. Denn anders als die Konkurrenz von der Deutsche Commodities für Xetra-Gold nimmt die Börse Stuttgart Commodities bei Euwax Gold II keine laufenden Gebühren. Ich zahle stattdessen über den Spread alles schon beim Kauf. Das erhöht dann meine Kosten für das Jahr, in dem ich kaufe.

In den Jahren danach, in denen ich nur noch halten will, soll dagegen nichts mehr anfallen. Wie gut das klappt, kann ich dann bei der nächsten Kostenaufstellung nachverfolgen.

Fazit: Genau hinschauen kann sich lohnen

Hagen Stanigel, Geschäftsleiter bei der Vermögensverwaltung IS Finance in Potsdam, glaubt allerdings, dass sich nur wenige Menschen en Detail mit ihrer Kostenaufstellung befassen. „Kunden von mir sind noch nie mit Fragen zu den Aufstellungen zu mir gekommen“, sagt er.

Dabei könne man durchaus viel Geld sparen, wenn man um die – teils versteckten – Kosten der Geldanlage wisse. "Ich kann daher nur appellieren: Beschäftigt euch damit!"

Wo aber liegt eine gute Kostenquote? Die comdirect will sich auf Anfrage nicht dazu äußern, was ihre Kunden durchschnittlich pro Jahr aufwenden. Auch Anfragen an den Neobroker Scalable und die Consorsbank blieben bis zum Redaktionsschluss für diesen Text unbeantwortet.

Meine persönliche Zielmarke sind 0,5 Prozent Kosten der Anlagesumme pro Jahr. Das ist auch das Ergebnis einer kleinen Umfrage unter Leserinnen und Lesern des onvista-Newsletters "Schlusskurs" aus dem vergangenen Jahr – allerdings waren damals nur 16 Antworten zustande gekommen. Acht gaben an, weniger als 0,5 Prozent zu zahlen, bei den anderen acht waren es mehr.

Das ist, wenn du auf eigene Faust – ohne Bankberater – an der Börse unterwegs bist, also zumindest ein erster Anhaltspunkt, wie hoch deine Kosten sein sollten. Tipps dazu, wie du sparen kannst, haben wir dir hier zusammengestellt.

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