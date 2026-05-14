EQS-News: Brockhaus Technologies AG: Umsatzerlöse in Q1 2026 für die fortgeführten und aufgegebenen Geschäftsbereiche bei insgesamt € 47,9 Mio. und bereinigtes EBITDA bei € 7,6 Mio.

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Brockhaus Technologies AG: Umsatzerlöse in Q1 2026 für die fortgeführten und aufgegebenen Geschäftsbereiche bei insgesamt € 47,9 Mio. und bereinigtes EBITDA bei € 7,6 Mio.



14.05.2026 / 07:00 CET/CEST

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Brockhaus Technologies AG: Umsatzerlöse in Q1 2026 für die fortgeführten und aufgegebenen Geschäftsbereiche bei insgesamt € 47,9 Mio. und bereinigtes EBITDA bei € 7,6 Mio.

Umsatzerlöse im Konzern bei insgesamt € 47,9 Mio. und bereinigtes EBITDA bei € 7,6 Mio.

IHSE mit neu ausgerichtetem Management und abgeschlossener Transformation bei wachsendem Government- und Defense-Geschäft; Umsatzerlöse bei € 5,6 Mio. und bereinigtes EBITDA bei € 189 Tsd.

Bikeleasing, als aufgegebener Geschäftsbereich, profitiert von einem verbesserten Verwertungsergebnis sowie der im August 2025 eingeführten Händlerprovision; Umsatzerlöse bei € 42,3 Mio. und bereinigtes EBITDA bei € 8,7 Mio.

Der Vollzug des Verkaufs (Closing) der Bikeleasing-Gruppe steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erforderlichen Inhaberkontrollverfahrens durch DECATHLON PULSE; Umsetzung unverändert in H1 2026 erwartet

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026, welche sich rein auf die fortgeführten Geschäftsbereiche des Konzerns (IHSE und Holding) bezieht, bleibt unverändert: Umsatzerlöse von € 30 Mio. bis € 32 Mio. und ein bereinigtes EBITDA von € 0 Mio. bis € 2 Mio.



Frankfurt am Main, 14. Mai 2026. Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, „Brockhaus Technologies“ oder „Gesellschaft“) hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 Umsatzerlöse von insgesamt € 47,9 Mio. erzielt, was einem organischen Wachstum von +13,1% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht (Q1 2025: € 42,4 Mio.). Das bereinigte EBITDA betrug im Berichtszeitraum € 7,6 Mio. und entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 15,8% (Q1 2025: € 2,4 Mio.; 5,6% Marge).



Zur Vergleichbarkeit beziehen sich die hier genannten Umsatzerlöse und das bereinigte EBITDA für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 konsolidiert auf den fortgeführten sowie den aufgegebenen Geschäftsbereich des Konzerns. Der fortgeführte Geschäftsbereich besteht aus dem Segment Security Technologies (IHSE) sowie den Central Functions (Holding). Die Umsatzerlöse sowie die sonstigen Erträge und Aufwendungen des bisherigen Segments HR Benefit & Mobility Platform (Bikeleasing) werden in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der Brockhaus Technologies aufgrund der Veräußerung am 23. Dezember 2025 für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 gesondert als aufgegebener Geschäftsbereich ausgewiesen. In der Quartalsmitteilung Q1 2026 sind sie daher nicht mehr in den Umsatzerlösen sowie dem Ergebnis der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung enthalten.



„Der Vollzug des Verkaufs der Bikeleasing-Beteiligung (Closing) steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erforderlichen Inhaberkontrollverfahrens durch DECATHLON PULSE und wird im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 erwartet. Der Vorstand prüft aktuell in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat verschiedene mögliche Maßnahmen, um nach dem Vollzug und bei Vorliegen der jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen einen überwiegenden Teil des erwarteten Nettoerlöses aus dem Verkauf möglichst zeitnah an die Aktionäre zurückzuführen. IHSE hat ihre Geschäftsführung neu ausgerichtet und die in 2025 angestoßene Transformation abgeschlossen. Damit wurde ein strategisch wichtiger Schritt für die weitere Entwicklung der Unternehmensgruppe vollzogen. Wir freuen uns, Dr. Thomas Niessen seit Mai 2026 als neuen CEO bei IHSE begrüßen zu dürfen und wünschen ihm viel Erfolg“, kommentiert Gründer und CEO Marco Brockhaus.



IHSE (Segment Security Technologies) mit abgeschlossener Transformation und wachsendem Government- und Defense-Geschäft



Im Segment Security Technologies (IHSE) lagen die Umsatzerlöse im Berichtszeitraum mit € 5,6 Mio. um -13,5% unter dem Vergleichswert des Vorjahreszeitraums (Q1 2025: € 6,5 Mio.). Ursächlich dafür war eine allgemein zurückhaltende Marktlage, die sich im Vergleich zu Q1 2025 vor allem in der Region Americas aufgrund des langen Government Shutdowns, der US-Zollpolitik und des Nahostkriegs in einer deutlichen Investitionszurückhaltung bemerkbar machte. Entsprechend lagen die Umsatzerlöse in der Region Americas mit € 617 Tsd. deutlich unter dem Vergleichswert des Vorjahreszeitraums (Q1 2025: € 1,8 Mio.). In EMEA lagen die Umsatzerlöse mit € 4,3 Mio. leicht über dem Niveau des Vergleichszeitraums (Q1 2025: € 4,2 Mio.). Gleiches gilt für die Region APAC mit Umsatzerlösen von € 656 Tsd. (Q1 2025: € 482 Tsd.).



Das bereinigte EBITDA betrug im Berichtszeitraum € 189 Tsd. bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 3,4% (Q1 2025: € 314 Tsd.; 4,8%). Trotz der deutlich geringeren Umsatzerlöse lag das EBITDA nur leicht unter dem Vergleichszeitraum. Dies wird im Wesentlichen durch deutlich geringere Fixkosten im Bereich Personal- und sonstige betriebliche Aufwendungen begründet. Diesbezüglich hatte das Management bereits in Q3 2025 umfassende Maßnahmen zur Senkung der Fixkosten eingeleitet.



Mit der Vervollständigung des Managements durch Dr. Thomas Niessen, der abgeschlossenen Transformation der Gesellschaft und einer gut gefüllten Pipeline an Produktinnovationen richtet IHSE den Blick im Jahr 2026 klar nach vorne. Die leistungsfähige und zuverlässige KVM-Technologie von IHSE gewährleistet hochsichere und nahezu latenzfreie Datenübertragung in „mission-critical“ Anwendungsbereichen. Durch die Erfüllung kritischer Sicherheitsstandards und entsprechender Zertifizierungen profitiert IHSE seit dem vergangenen Jahr von einem stark wachsenden Geschäft im Bereich Government & Defense (ca. 43% der Umsatzerlöse in 2025). Dies ist ein direktes Resultat der bereits vor drei Jahren getroffenen Entscheidung, gezielt in spezifische Zertifizierungen und Business Development Aktivitäten im Defense-Bereich zu investieren.



Bikeleasing (ehemaliges Segment HR Benefit & Mobility Platform) profitiert von einem verbesserten Verwertungsergebnis sowie der im August 2025 eingeführten Händlerprovision



Im aufgegebenen Geschäftsbereich, das ehemalige Segment HR Benefit & Mobility Platform (Bikeleasing), stiegen die Umsatzerlöse in Q1 2026 um +18,0% auf € 42,3 Mio. (Q1 2025: € 35,9 Mio.). Ausschlaggebend dafür waren ein im Vergleich zu Q1 2025 verbessertes Ergebnis aus dem Verwertungsgeschäft zuvor verleaster Fahrräder und E-Bikes über die speziell dafür gegründete Tochtergesellschaft Bike2Future sowie die im August 2025 eingeführte Händlerprovision. Diese wirkten sich zusätzlich deutlich positiv auf die Rohertragsmarge aus, die in Q1 2026 bei 57,8% lag (Q1 2025: 51,1%). Die Anzahl der über die digitale Bikeleasing-Plattform im ersten Quartal 2026 neu vermittelten Bikes belief sich auf 21,5 Tsd. und entsprach damit weitestgehend dem Niveau des Vergleichszeitraums (Q1 2025: 21,6 Tsd. Stück). Die Anzahl angeschlossener Unternehmenskunden stieg auf knapp über 83.000 mit über 4 Millionen dahinterstehenden Arbeitnehmern.



Das bereinigte EBITDA des Segments betrug im Berichtszeitraum € 8,7 Mio. bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 20,5% (Q1 2025: € 3,4 Mio. bzw. 9,4%). Wesentlicher Grund für die höhere EBITDA-Marge waren die erhöhten Umsatzerlöse und die deutlich höhere Rohertragsmarge. Die Personal- und sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich hingegen in einem deutlich geringeren Umfang.



Prognose für die fortgeführten Geschäftsbereiche des Konzerns (IHSE und Holding) im Geschäftsjahr 2026 bleibt unverändert



Die Prognose für die fortgeführten Geschäftsbereiche des Konzerns (IHSE und Holding) im Geschäftsjahr 2026 bleibt unverändert: Umsatzerlöse von € 30 Mio. bis € 32 Mio. und ein bereinigtes EBITDA von € 0 Mio. bis € 2 Mio. Aufgrund des unterzeichneten Verkaufsvertrags bezüglich der Beteiligung an Bikeleasing ist dieser Geschäftsbereich nicht mehr Bestandteil der Prognose. Für die fortgeführten Geschäftsbereiche ergeben sich in Q1 2026 vorläufige Umsatzerlöse von € 5,6 Mio. (Q1 2025: € 6,5 Mio.) und ein bereinigtes EBITDA von € -1,1 Mio. (Q1 2025: € -1,0 Mio.).



Der Earnings Call zum ersten Quartal 2026 in englischer Sprache findet am Montag, den 18.Mai 2026 um 16:00 Uhr (MESZ) statt. Interessenten können sich unter folgendem Link für den Call registrieren: https://webcast.meetyoo.de/reg/pMV8jemukBRe



Über Brockhaus Technologies

Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine Technologiegruppe, die margen- und wachstumsstarke Technologie- und Innovations-Champions mit B2B-Geschäftsmodellen im deutschen Mittelstand akquiriert. Mit einem einzigartigen Plattformansatz und einem langfristigen Horizont unterstützt Brockhaus Technologies ihre Tochtergesellschaften aktiv und strategisch dabei, langfristig profitables Wachstum über Branchen- und Ländergrenzen hinweg zu erzielen. Gleichzeitig bietet Brockhaus Technologies einen Zugang zu diesen nicht börsennotierten deutschen Technologie-Champions, die für Kapitalmarktinvestoren ansonsten unzugänglich sind. Weitere Informationen unter www.brockhaus-technologies.com



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