EQS-News: DeFi Technologies ernennt Russell Starr zum strategischen Berater

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DeFi Technologies ernennt Russell Starr zum strategischen Berater



14.05.2026 / 17:00 CET/CEST

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TORONTO, 14. Mai 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und der dezentralen Finanzwirtschaft („DeFi") schließt, gab heute die Ernennung von Russell Starr zum strategischen Berater des Unternehmens bekannt.

DEFI Logo

Starr ist ein erfahrener Kapitalmarktmanager, Unternehmer und Finanzier mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz bei der Beratung zu komplexen Transaktionen, der Strukturierung von Finanzierungen und der Navigation im Umfeld der öffentlichen Märkte. In seiner Funktion als strategischer Berater wird Russell Starr eng mit dem Führungsteam von DeFi Technologies zusammenarbeiten, um die Kapitalmarktstrategie, die Investorenbetreuung und allgemeine Initiativen zur Unternehmensentwicklung zu unterstützen.

Starr war zuletzt als Leiter des Bereichs Kapitalmärkte bei DeFi Technologies tätig, wo er eine Schlüsselrolle bei der Weiterentwicklung der Kapitalmarktstrategie des Unternehmens spielte, einschließlich der Unterstützung der Nasdaq-Notierung und der Stärkung der Positionierung gegenüber globalen Investoren. Zuvor war er als Chief Executive Officer von DeFi Technologies tätig und half dabei, das Unternehmen durch eine entscheidende Phase seiner Entwicklung und Marktexpansion zu führen.

„Russell ist ein vertrauenswürdiger Partner von DeFi Technologies und bringt fundierte Kapitalmarktkompetenz sowie Einblicke in institutionelle Kreise mit", sagte Johan Wattenström, Chief Executive Officer von DeFi Technologies. „Seine Erfahrung in den Bereichen Finanzierung, Marktpositionierung und Investorenbeziehungen wird von großem Wert sein, während wir unsere Kapitalmarktstrategie weiter stärken und unsere globale Präsenz ausbauen."

Starr hat sich einen Ruf für die Strukturierung wirkungsvoller Transaktionen und die Schaffung langfristiger Aktionärswerte sowohl auf öffentlichen als auch auf privaten Märkten erworben. Im Laufe seiner Karriere hatte er leitende Führungspositionen in verschiedenen Branchen inne und brachte dabei fundiertes Fachwissen in den Bereichen M&A, Risikokapital und strategische Partnerschaften ein, mit besonderem Schwerpunkt auf den Sektoren natürliche Ressourcen, erneuerbare Energien und neue Technologien.

„Ich freue mich sehr, in einer für das Unternehmen und die gesamte Digital-Asset-Branche so entscheidenden Phase offiziell als strategischer Berater zu DeFi Technologies zu stoßen", sagte Russell Starr. „DeFi Technologies hat eine einzigartige Plattform an der Schnittstelle zwischen traditioneller Finanzwelt und dezentraler Infrastruktur geschaffen, und ich freue mich darauf, die weitere Kapitalmarktstrategie und das langfristige Wachstum des Unternehmens zu unterstützen."

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (Brasilien B3: DEFT31) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das auf die Konvergenz traditioneller Kapitalmärkte und dezentralisierter Finanzen („DeFi") ausgerichtet ist. Als börsennotierte und vertikal integrierte Plattform für digitale Vermögenswerte bietet DeFi Technologies über Anlageprodukte, Handels- und Liquiditätsinfrastruktur, Analysen sowie den strategischen Einsatz von Kapital einen gewohnten, einfachen, sicheren sowie regulierten Zugang zur Wirtschaft rund um digitale Vermögenswerte. Zum Geschäftsbereich des Unternehmens gehören Valour, ein führender Emittent regulierter ETPs auf digitale Vermögenswerte, Stillman Digital, eine institutionelle Handels- und Liquiditätsplattform für digitale Vermögenswerte, sowie DeFi Alpha, der unternehmensinterne Geschäftsbereich mit Schwerpunkt auf opportunistischem Handel, Arbitrage und weiteren Kapitalmarktstrategien. Mit umfassender Fachkenntnis in den Bereichen Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies die Brücke zwischen der traditionellen Finanzwelt und der Zukunft digitaler Vermögenswerte.

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Tochtergesellschaften von DeFi Technologies

Informationen zu Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte („ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour gehört zum Vermögensverwaltungsbereich von DeFi Technologies. Weitere Informationen zu Valour sowie die Möglichkeit, Updates zu abonnieren, finden Sie auf valour.com.

Informationen zu Stillman Digital

Stillman Digital ist ein führender Liquiditätsanbieter für digitale Vermögenswerte, der Unternehmen umfassende Liquiditätslösungen bietet und seinen Schwerpunkt auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie legt. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.stillmandigital.com.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen:Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem: das Interesse und Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte; das regulatorische Umfeld im Hinblick auf das Wachstum und die Verbreitung dezentraler Finanzdienstleistungen; die Nutzung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften; sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit genannt werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und sonstigen Faktoren zählen unter anderem das Wachstum und die Entwicklung des Sektors der dezentralen Finanzdienstleistungen und Kryptowährungen; Vorschriften und Regelungen in Bezug auf dezentrale Finanzdienstleistungen und Kryptowährungen; sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und gesellschaftliche Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Ergebnissen abweichen, kann es weitere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es gibt keine Gewähr dafür, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten Ergebnissen und Ereignissen abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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