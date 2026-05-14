EQS-News: Die Gastech 2026 versammelt weltweit führende Energieunternehmen in Bangkok, da Asien die Nachfrage, die Investitionen in LNG und den Systemwandel beschleunigt

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Die Gastech 2026 versammelt weltweit führende Energieunternehmen in Bangkok, da Asien die Nachfrage, die Investitionen in LNG und den Systemwandel beschleunigt



15.05.2026 / 00:15 CET/CEST

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Vom 14. bis 17. September werden auf der Gastech 2026 mehr als 50.000 Energiefachleute, 1.000 Aussteller und 1.000 Redner aus 150 Ländern zusammentreffen, um dringende Energieprioritäten anzusprechen und das zukünftige Wachstum der Branche zu gestalten.

Die Gastech 2026 findet in Bangkok statt, im Zentrum der weltweit am schnellsten wachsenden Energienachfrage-Region, und wird Minister, CEOs und Technologieführer aus aller Welt zusammenbringen, um die Energiesicherheit zu stärken, die Entwicklung von LNG und Infrastruktur zu beschleunigen und zuverlässige und erschwingliche Energiesysteme voranzutreiben.

Die vom thailändischen Energieministerium ausgerichtete Veranstaltung wird Bangkok in den Mittelpunkt der strategischen Diskussionen über LNG, Elektrifizierung, AI-Infrastruktur, kohlenstoffarme Technologien und regionale Energiezusammenarbeit stellen.

BANGKOK, 14. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Die Gastech 2026 wird vom 14. bis 17. September 2026 in Bangkok, Thailand, stattfinden und globale Entscheidungsträger und führende Energieexperten vereinen, um sich mit den dringenden Prioritäten der Versorgungssicherheit und der Widerstandsfähigkeit des Systems in Zeiten zunehmender geopolitischer Instabilität auseinanderzusetzen.

Gastech 2026, Worldâ€™s Largest Exhibition and Conference for Natural Gas and LNG

Die Gastech 2026 befindet sich im Herzen der weltweit am schnellsten wachsenden Nachfrageregion, in der die rasche Urbanisierung und Elektrifizierung die Energiesysteme unter extremen Druck setzen, erschwingliche und zuverlässige Energie zu liefern. Sie wird eine Plattform für Partnerschaften, Investitionen und den strategischen Dialog bieten, die die Energieversorgung in großem Maßstab vorantreiben und die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit in Asien und allen globalen Märkten stärken werden.

Als weltgrößte Messe und Konferenz für Erdgas, LNG, kohlenstoffarme Lösungen, Elektrifizierung und KI für Energie wird die Gastech 2026 die gesamte Energiewertschöpfungskette unter dem Motto „Where Global Energy Demand Meets Supply" versammeln, um den gesamten Mix an Ressourcen, Kapital und Technologien zu bündeln, der erforderlich ist, um den unmittelbaren Bedarf von heute zu decken und das kohlenstoffarme Wachstum von morgen zu fördern.

Christopher Hudson, Präsident von dmg events, sagte über die Rolle der Veranstaltung in einer für die Energiebranche entscheidenden Zeit: „Die globale Energiewirtschaft befindet sich in einem der komplexesten und druckvollsten Umfelder der jüngeren Geschichte. Versorgungsunterbrechungen, steigende Nachfrage, Erschwinglichkeit und Widerstandsfähigkeit der Infrastruktur sind zu entscheidenden Prioritäten für Regierungen und Industrie gleichermaßen geworden.

Die Gastech 2026 soll die Führung, die Investitionen und die praktischen Lösungen zusammenbringen, die für die Sicherung der Versorgung, die Beschleunigung der Infrastruktur und die Unterstützung belastbarer Energiesysteme in großem Maßstab erforderlich sind. Bangkok wird ein wichtiger Treffpunkt für die internationale Energiewirtschaft in einer Zeit sein, in der Koordinierung und Zusammenarbeit noch nie so wichtig waren."

Die Gastech Strategic Conference dient als hochrangige Plattform für Minister, CEOs, Investoren und Branchenführer, um die dringenden Herausforderungen der globalen Energiemärkte anzusprechen. Im Rahmen spezieller strategischer und technischer Programme werden sich die Diskussionen auf die Verbesserung der Energiesicherheit, die Erschließung der LNG- und Gasversorgung, die Umgestaltung der Strommärkte, die Verbreitung kohlenstoffarmer Technologien und die Entwicklung integrierter Netze konzentrieren, die die steigende Stromnachfrage decken können.

Mehr als 1.000 Redner und 200 Sitzungen werden sich damit befassen, wie Regierungen und Industrie von langfristigen Zielen zur Umsetzung übergehen können, indem sie praktische Wege für die Einführung von Infrastrukturen, die Widerstandsfähigkeit des Marktes und Investitionen in zunehmend komplexen und vernetzten Energiesystemen entwickeln. Zu den bestätigten Rednern der Konferenz gehören unter anderem:

S. E. Ing. Karim Badawi, Minister für Erdöl und Bodenschätze, Arabische Republik Ägypten

S. E. Dr. Khalifa Rajab Abdulsadek, Minister für Öl und Gas, Libyen

S. E. Rt. Hon. Ekperikpe Ekpo, Staatsminister für Erdölressourcen (Gas), Nigeria

S. E. Ing. Salim bin Nasser Al Aufi, Minister für Energie und Bergbau, Oman

S. E. Birame Soulèye Diop, Minister für Energie, Erdöl und Bergbau, Senegal

S. E. Jassim Alshirawi, Generalsekretär, Internationales Energieforum

Dr. Narin Phoawanich, Gouverneur, EGAT

Dr. Kongkrapan Intarajang, CEO & Präsident, PTT

Liz Westcott, Geschäftsführerin und CEO, Woodside Energy

Lorenzo Simonelli, Vorsitzender, Präsident und CEO, Baker Hughes

Takayuki Ueda, Präsident und CEO, INPEX Corporation

Neben den Konferenzen werden auf der Gastech in der Ausstellung, in den Theatern und im Rahmenprogramm die Technologien, Partnerschaften und kommerziellen Lösungen vorgestellt, die die Zukunft der globalen Energie gestalten. Mit über 1.000 ausstellenden Unternehmen und 50.000 Energiefachleuten aus mehr als 150 Ländern dient die Veranstaltung als globaler Marktplatz für Investitionen, Zusammenarbeit und Innovation in der gesamten Energie-Wertschöpfungskette.

Die 54. Ausgabe der Gastech wird auch den Startschuss für AixEnergy geben, eine neue Konferenz und Ausstellung, die an der Schnittstelle zwischen künstlicher Intelligenz, Elektrifizierung und Energiesystemen der nächsten Generation angesiedelt ist. Da der rasche Ausbau der KI-Infrastruktur das Wachstum der Stromnachfrage beschleunigt, wird AixEnergy eine integrierte Plattform für Technologieführer, Führungskräfte aus dem Energiesektor und strategische Investoren bieten, um sich über die Energiesysteme, die digitale Infrastruktur und die Skalierungsstrategien auszutauschen, die zur Unterstützung der nächsten Generation des industriellen und wirtschaftlichen Wachstums erforderlich sind.

Die Gastech 2026 wird vom thailändischen Energieministerium ausgerichtet und von den nationalen Konsortialpartnern EGAT, Gulf und PTT sowie den nationalen Konsortialpartnern Ratch, EGCO und der Energy Regulatory Commission (ERC) unterstützt. Die Veranstaltung, die in Zusammenarbeit mit dem Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB) abgehalten wird, wurde so konzipiert, dass sie die Realitäten der dynamischen Energielandschaft Thailands sowie den sich entwickelnden Energiebedarf aller schnell wachsenden Volkswirtschaften berücksichtigt.

Aufbauend auf der Gastech Mailand 2025, die mehr als 50.000 Besucher anlockte und Handelsvereinbarungen und Investitionen im Wert von über 60 Milliarden US-Dollar ermöglichte, wird die Gastech 2026 die endgültige Plattform für gemeinsames Handeln sein, auf der die Entscheidungen und Geschäfte getroffen werden, die die Energiezukunft der Welt gestalten werden.

Über Gastech

Die Gastech ist die weltweit größte Konferenz und Ausstellung für Erdgas, LNG, kohlenstoffarme Lösungen, Elektrifizierung und KI für Energie. Sie zieht mehr als 50.000 Besucher, 7.000 Delegierte, 1.000 Aussteller und 1.000 Redner aus über 150 Ländern an. Weitere Informationen finden Sie unter www.gastechevent.com.

Medienvertreter, die teilnehmen möchten, können sich unter https://www.gastechevent.com/media-centre/media-registration/ anmelden.

Über dmg events

Seit 1989 schafft dmg events Verbindungen, die Wachstum ermöglichen, indem sie globale Industrien, Regierungen und Innovatoren zusammenbringt, um die Zusammenarbeit zu fördern, kommerzielle Möglichkeiten zu erschließen und bedeutenden Fortschritt in den wichtigsten Märkten der Welt voranzutreiben. Durch wirkungsvolle Veranstaltungen und strategische Partnerschaften unterstützt dmg events Unternehmen und Gemeinden dabei, den Wandel zu bewältigen, Innovationen zu beschleunigen und nachhaltigen Erfolg zu erzielen.

Von 13 Niederlassungen weltweit aus organisiert dmg events jährlich mehr als 30 Veranstaltungen im Bereich Energie und Politik und fördert damit das Wachstum von Unternehmen in einer Reihe von Schlüsselmärkten und -sektoren. Auf vier Kontinenten bringen die führenden Veranstaltungen, darunter ADIPEC und Gastech, politische Entscheidungsträger, Branchenführer, Investoren und Innovatoren zusammen, um sich über die Prioritäten auszutauschen, die die Zukunft der Energiesysteme und der globalen Märkte bestimmen. dmg events setzt sich für eine nachhaltige und widerstandsfähige Zukunft ein, indem es die sektorübergreifende Zusammenarbeit fördert und einige der dringendsten Herausforderungen der Welt angeht.

Gastech Strategic Conference

Gastech Milan in 2025

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Cision

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