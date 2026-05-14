EQS-News: Huawei und seine Partner erhalten den GSMA Global Mobile LATAM Award für das „Tech4Nature Mexico"-Projekt zum Schutz von Jaguaren

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Huawei und seine Partner erhalten den GSMA Global Mobile LATAM Award für das „Tech4Nature Mexico"-Projekt zum Schutz von Jaguaren



14.05.2026 / 21:45 CET/CEST

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MEXICO CITY, 14. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Huawei wurde gestern für sein Projekt „Tech4Nature – Naturschutzgebiet Dzilam de Bravo" in Yucatán, Mexiko, mit dem Global Mobile (GLOMO) LATAM Award für sozialen Beitrag in Lateinamerika ausgezeichnet. Der GLOMO, der von der GSMA auf der M360 LATAM 2026 verliehen wurde, würdigt den Beitrag des Projekts zum Umweltschutz durch den Einsatz von Technologie zum Schutz der Jaguare im Reservat.

Huawei and partners receive the GLOMO award at GSMA M360 LATAM 2026

Im Rahmen der globalen Partnerschaft „Tech4Nature" zwischen der Internationalen Union für Naturschutz (IUCN) und Huawei TECH4ALL nutzt das Projekt in Mexiko fortschrittliche technologische Instrumente, um den natürlichen Lebensraum des Jaguars, einer symbolträchtigen und vom Aussterben bedrohten Tierart in Yucatán, zu überwachen und zu schützen.

„Diese Anerkennung spiegelt die Kraft der Technologie wider, wenn sie in den Dienst der Menschen und des Planeten gestellt wird", sagte Samira Herrera, Leiterin für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit bei Huawei Mexiko. „Tech4Nature Mexiko ist ein Beispiel dafür, wie sektorübergreifende Zusammenarbeit konkrete positive Auswirkungen auf Gemeinden und den Schutz der Artenvielfalt haben kann."

Das Projekt, das 2022 begann und sich derzeit in der zweiten Phase befindet, ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen der IUCN, Huawei, der Regierung des Bundesstaates Yucatán, C Minds, der Polytechnischen Universität Yucatán (UPY) und der lokalen Gemeinde Dzilam de Bravo. Die Lösung vereint KI-gestützte Artenerkennung und individuelle Identifizierung, gemeindegeleitete Überwachung und Steuerung sowie sektorübergreifende Zusammenarbeit zwischen Regierung, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Privatwirtschaft.

„Tech4Nature Mexico zeigt, dass das wahre Potenzial der Technologie darin liegt, Daten in Koordination, kollektives Handeln und öffentliche Maßnahmen zum Schutz der Natur umzuwandeln. Durch eine sektorübergreifende Zusammenarbeit, die sich auf Gemeinden und Menschenrechte konzentriert, stellt die Initiative Werkzeuge wie künstliche Intelligenz in den Dienst der Ökosysteme, die unsere Wirtschaft und unsere Zukunft sichern", sagte Regina Cervera, Projektkoordinatorin für Tech4Nature México bei AI for Climate bei C Minds.

Seit Projektstart haben 26 im Reservat aufgestellte Kamerafallen und 60 akustische Geräte mehr als 147 Arten identifiziert, von denen 40 vom Aussterben bedroht sind. Entscheidend ist, dass das System 16 einzelne Jaguare identifiziert hat und damit wichtige Informationen zum Verständnis des Verhaltens, der Bewegungsmuster und der Schutzmaßnahmen liefert, die diese Art sichern können – eine Art, die für das ökologische Gleichgewicht des Reservats von entscheidender Bedeutung ist.

Zur Verarbeitung und Analyse der Felddaten kommen die cloudbasierten Lösungen von Huawei zum Einsatz. Neben Videomaterial der Jaguare wurden mehr als 100.000 Bilder und 600.000 Audioaufnahmen erfasst und vom System automatisch analysiert, was die Überwachung der lokalen Fauna und der Ökosysteme, in denen sie lebt, verbessert. Die daraus gewonnenen datengestützten Erkenntnisse ermöglichen ein besseres Verständnis des Ökosystems und eine effizientere Entscheidungsfindung für den Schutz der biologischen Vielfalt, die bis in die öffentliche Politik hineinreicht. Über die ökologischen Daten hinaus sind die Auswirkungen auf Landschaftsebene sichtbar – das Schutzgebiet wurde von 69.000 auf 104.000 Hektar erweitert.

Technologien wie KI, Cloud-Speicher und Datenanalyse haben es dem Projekt „Tech4Nature Mexico" ermöglicht, ein nachhaltiges wissenschaftliches Naturschutzmodell zu schaffen, das wissenschaftliche Innovation mit der Beteiligung der Bevölkerung verbindet. Neben diesen Technologien sind die drahtlosen Konnektivitätslösungen von Huawei ein zentraler Aspekt der Umweltdatenübertragung in Tech4Nature-Projekten – ein Thema, das auf der M360 LATAM 2026 großen Anklang fand. Die Veranstaltung am 13. und 14. Mai brachte regionale und globale Führungskräfte aus dem gesamten Technologie-Ökosystem, Mobilfunknetzen, Regierungen und verbundenen Branchen zusammen, um zu erörtern, wie die Kraft der Technologie genutzt werden kann – und um auf eine bessere Zukunft für alle hinzuarbeiten. Die GLOMO LATAM Awards würdigen die Changemaker, die Technologie, Konnektivität und sozialen Fortschritt in der Region neu definieren. Die Auszeichnung für das TechNature Mexico-Projekt würdigt die Lösung für ihre Innovation und ihre Fähigkeit, bedeutende soziale und ökologische Vorteile für Lateinamerika zu generieren.

Mit Tech4Nature Mexico bekräftigt Huawei sein Engagement, Technologie als Werkzeug für den Aufbau einer nachhaltigeren und inklusiveren Zukunft zu nutzen und Projekte voranzutreiben, die zum Umweltschutz und zur Entwicklung der Gemeinschaft beitragen.

Informationen zu Tech4Nature

Huawei und die Internationale Union für Naturschutz (IUCN) haben 2020 die globale Partnerschaft „Tech4Nature" ins Leben gerufen, um Erfolge im Naturschutz durch technologische Innovation zu skalieren. Im Einklang mit der TECH4ALL-Initiative von Huawei und der IUCN Green List hat Tech4Nature 13 Projekte in 11 Ländern mit maßgeschneiderten Lösungen für Naturschutzherausforderungen unterstützt.

Huawei X Account: https://x.com/huawei_tech4all?lang=en

Erfahren Sie mehr über TECH4ALL: https://www.huawei.com/en/tech4all

Informationen zu Tech4Nature: https://tech4nature.iucngreenlist.org/

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Cision

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