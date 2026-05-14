EQS-News: SINBON Electronics geht Partnerschaft mit Nexcellent Energy ein, um Wasserstoffanwendungen in urbanen Branchen auszubauen

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SINBON Electronics geht Partnerschaft mit Nexcellent Energy ein, um Wasserstoffanwendungen in urbanen Branchen auszubauen



14.05.2026 / 08:05 CET/CEST

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TAIPEH, 14. Mai 2026 /PRNewswire/ -- „Wir waren schon immer davon überzeugt, mit Partnern zusammenzuarbeiten, die dieselbe Vision teilen", sagte Alex Shiung, stellvertretender Bereichsleiter für Geschäftsentwicklung bei SINBON. „Wir hoffen, gemeinsam ein Ökosystem aufbauen zu können, das umweltfreundlich ist und dem Planeten zugutekommt."

Über einzelne Technologien hinaus arbeitet SINBON zudem daran, ein breiteres Partnerökosystem aufzubauen, das eine gemeinsame Vision für nachhaltige Energieinnovationen teilt. Durch die Vernetzung von Technologieanbietern, Systemintegratoren und Betriebspartnern will SINBON skalierbare saubere Energielösungen entwickeln, die in Städten sowie Branchen weltweit eingesetzt werden können.

Da Städte auf der ganzen Welt auf Netto-Null-Emissionen hinarbeiten, wird der Bedarf an saubereren und flexibleren Energielösungen immer dringlicher. Vor allem urbane Umgebungen stehen vor wachsenden Herausforderungen, wenn sie Emissionen senken und zugleich eine zuverlässige Stromversorgung für mobile sowie netzunabhängige Anwendungen gewährleisten müssen.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, hat SINBON, ein Anbieter nachhaltiger Lösungen, eine Zusammenarbeit mit Nexcellent Energy, einem in Taiwan ansässigen Unternehmen, das sich auf wasserstoffbetriebene Energiesysteme spezialisiert hat, angekündigt. Die Partnerschaft soll die Entwicklung von Wasserstoffenergielösungen beschleunigen, die auf neue urbane Energieanforderungen ausgelegt sind.

Durch die Kombination des Fachwissens von SINBON in Systemintegration und Fertigung mit den Kompetenzen von Nexcellent Energy in der Wasserstofftechnologie planen die beiden Unternehmen, Wasserstoffanwendungen in verschiedenen Sektoren auszubauen.

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird SINBON Electronics die wasserstoffbetriebenen Energiesysteme von Nexcellent Energy nutzen, um gemeinsam Marktchancen in einer Reihe von Anwendungen auszuloten, darunter elektrische Kleinstfahrzeuge, gewerbliche Drohnen, mobile Wasserstoff-Mikronetze und Vor-Ort-Stromversorgungssysteme für KI-Rechenzentren.. Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen den erschließbaren Markt für Szenarien erweitern, die längere Betriebszeiten, geringe Geräuschentwicklung und niedrige CO₂-Emissionen erfordern, und Branchen eine überzeugende Alternative zu herkömmlichen batteriebasierten Lösungen bieten.

Diese Vision nimmt durch das breitere Partnernetzwerk von SINBON bereits Gestalt an. Als Swobbee, der internationale Energieplattform-Partner von SINBON, seine Infrastruktur für den Batteriewechsel in großen Städten der USA ausbaute, wurde dessen Geschäftsführer Thomas Duscha auf eine ganz andere urbane Energieherausforderung aufmerksam.

In belebten Vierteln von New York City nutzen tausende Foodtrucks weiterhin benzinbetriebene Generatoren, um Kochgeräte, Kühlaggregate und Beleuchtung zu betreiben – stundenlang, mit dauerhafter Lärm- und Emissionsbelastung in dicht besiedelten städtischen Straßen. Die Situation verdeutlicht den wachsenden Bedarf an saubereren und leiseren mobilen Energielösungen, die urbane Nachhaltigkeit besser unterstützen können.

*Note: COâ‚‚ emissions are estimated based on the U.S. EPA GHG Emission Factors Hub for a 10 kW diesel generator. The data is for reference only.

SINBON prüft daher gemeinsam mit Swobbee und Nexcellent den Einsatz modularer wasserstoffbetriebener Energiesysteme als sauberere Alternative. Solche Systeme könnten eine stabile Stromversorgung für mobile Gewerbebetriebe wie Foodtrucks liefern und zugleich Emissionen sowie Lärm erheblich reduzieren.

SINBON ist davon überzeugt, dass Kooperationen wie diese einen wichtigen Schritt zur Verbreitung nachhaltiger Energielösungen für Städte weltweit darstellen. Durch die Zusammenarbeit mit Partnern, die eine gemeinsame Vision für Dekarbonisierung und Energieinnovation teilen, will das Unternehmen den Einsatz sauberer Energietechnologien der nächsten Generation beschleunigen sowie das globale Ökosystem für nachhaltige Lösungen stärken.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2978895/Diesel_vs__Hydrogen_Fuel_Cell_Generation_Comparison.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2533173/SINBON_Electronics_Logo.jpg

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