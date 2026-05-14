EQS-News: TCL Electronics (01070.HK) hält starkes Wachstum im ersten Quartal 2026 aufrecht

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TCL Electronics (01070.HK) hält starkes Wachstum im ersten Quartal 2026 aufrecht



14.05.2026 / 17:45 CET/CEST

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Bereinigter, den Eigentümern der Muttergesellschaft zuzurechnender Gewinn steigt um 140,0 % gegenüber dem Vorjahr auf 384 Millionen HKD

Offizielle Partnerschaft mit Sony, um die globale Home Entertainment Industrie zu erweitern

Highlights der Geschäftsergebnisse

Dank der Doppelstrategie „Globalisierung" und „Positionierung im mittleren bis oberen Preissegment" konnte TCL Electronics seine operative Leistung weiterhin stark steigern. Im ersten Quartal 2026 stiegen die Umsatzerlöse um 15,3 % auf 29,2 Mrd. HKD , der Gewinn nach Steuern um 236,0 % auf 392 Mio. HKD und der den Eigentümern des Mutterunternehmens zurechenbare bereinigte Gewinn um 140,0 % auf 384 Mio. HKD. Die betriebliche Effizienz des Unternehmens verbesserte sich weiter, wobei die Gesamtkostenquote [1] um 0,7 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr auf 12,5 % sank.

um 0,7 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr auf 12,5 % sank. Im ersten Quartal 2026 blieb der Marktanteil von TCL TV in über 20 Ländern weltweit unter den ersten drei [2] ; TCL Mini-LED-Fernseher behielten ihr hohes Wachstum bei, wobei die weltweite Auslieferung um 102,1 % gegenüber dem Vorjahr stieg und die Auslieferung von TCL Mini-LED-Fernsehern auf dem Überseemarkt um 178,3 % gegenüber dem Vorjahr zunahm. Im ersten Quartal stieg die Bruttogewinnmarge im Geschäft mit großformatigen Displays in Übersee gegenüber dem Vorjahr um 3,7 Prozentpunkte auf 16,6 %.

; TCL Mini-LED-Fernseher behielten ihr hohes Wachstum bei, wobei die weltweite Auslieferung um 102,1 % gegenüber dem Vorjahr stieg und die Auslieferung von TCL Mini-LED-Fernsehern auf dem Überseemarkt um 178,3 % gegenüber dem Vorjahr zunahm. Im ersten Quartal stieg die Bruttogewinnmarge im Geschäft mit großformatigen Displays in Übersee gegenüber dem Vorjahr um 3,7 Prozentpunkte auf 16,6 %. Das Internetgeschäft war weiterhin sehr profitabel. Im ersten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 13,2 % auf 740 Mio. HKD gegenüber dem Vorjahr, und die Bruttogewinnmarge verbesserte sich deutlich um 10,6 Prozentpunkte auf 65,0 % im Vergleich zum Vorjahr. Ende März lag die Gesamtzahl der Nutzer des TCL Channel bei über 49,5 Millionen.

Das innovative Geschäft setzte seine Expansion fort, wobei der Umsatz im ersten Quartal 2026 um 8,1 % gegenüber dem Vorjahr auf 9,0 Mrd. HKD stieg. Dabei setzte das Photovoltaikgeschäft seine stetige Wachstumsdynamik fort, mit einem Umsatzanstieg um 12,7 % auf 4,8 Milliarden und einer neu installierten Leistung von über 1,3 GW.

Im März 2026 schloss TCL Electronics eine rechtlich verbindliche Vereinbarung mit Sony, um über ein Joint Venture eine strategische Partnerschaft im Bereich Home Entertainment zu bilden. Beide Parteien werden gemeinsam ein neues globales Home-Entertainment-Ökosystem aufbauen und damit die strategische Ausrichtung der Gruppe auf dem globalen Mid- bis High-End-Markt weiter vertiefen.

HONGKONG, 14. Mai 2026 /PRNewswire/ -- TCL Electronics Holdings Limited („TCL Electronics" oder das „Unternehmen", 01070.HK) gab heute seine ungeprüften Ergebnisse für das erste Quartal zum 31. März 2026 bekannt. Im ersten Quartal 2026 hat das Unternehmen seine Strategien der „Globalisierung" und der „Positionierung im mittleren bis oberen Marktsegment" entschlossen vorangetrieben, die Wettbewerbsfähigkeit seiner Produkte verbessert, die Kosten gesenkt und die Effizienz erhöht und damit sein Kerngeschäft zu einem Qualitätswachstum geführt. Im ersten Quartal verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz von 29,2 Mrd. HKD, was einem Anstieg von 15,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht; der Bruttogewinn stieg gegenüber dem Vorjahr um 27,6 % auf 4,7 Mrd. HKD.

Das Unternehmen hat seine betriebliche Effizienz kontinuierlich verbessert. Im ersten Quartal sank die Gesamtkostenquote gegenüber dem Vorjahr um 0,7 Prozentpunkte auf 12,5 %, und die Gesamtrentabilität konnte weiter optimiert werden. Im ersten Quartal stieg der Gewinn nach Steuern um 236,0 % auf 392 Mio. HKD im Vergleich zum Vorjahr und der bereinigte Gewinn, der den Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnen ist, um 140,0 % auf 384 Mio. HKD.

Am 31. März 2026 unterzeichnete das Unternehmen eine rechtsverbindliche Vereinbarung mit Sony über eine strategische Partnerschaft im Bereich Home Entertainment. In Zukunft werden beide Parteien durch ein Joint Venture gemeinsam ein neues globales Ökosystem für die Home-Entertainment-Industrie aufbauen und damit die strategische Ausrichtung der Gruppe auf dem globalen Mid- bis High-End-Markt weiter vertiefen.

Das Display-Geschäft erzielte ein qualitatives Wachstum, und die Produkte des mittleren bis oberen Marktsegments behaupteten ihre führende Position im weltweiten Versand.

Im ersten Quartal 2026 stiegen die Umsatzerlöse des Unternehmens im Display-Geschäft dank des Aufwärtstrends bei den Marken, der effizienten Ausweitung der globalen Vertriebskanäle und der kontinuierlichen Optimierung des Produktmixes um 19,0 % auf 19,5 Mrd. HKD, der Bruttogewinn um 39,9 % auf 3,3 Mrd. HKD und die Bruttogewinnmarge um 2,5 Prozentpunkte auf 17,0 % im Vergleich zum Vorjahr.

Dank des kontinuierlichen Anstiegs des Anteils von Fernsehern des mittleren bis oberen Marktsegments und von großformatigen Fernsehern konnte der Effekt der Verbesserung des Produktmixes weiter unter Beweis gestellt werden. Im ersten Quartal stieg der Umsatz im Geschäft mit großformatigen Displays um 17,2 % gegenüber dem Vorjahr auf 16,7 Mrd. HKD und die Bruttogewinnmarge verbesserte sich um 3,0 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr auf 17,5 %. Der Trend zur Entwicklung größerer Formate im Display-Geschäft hat sich weiter verstärkt. Die durchschnittliche Bildschirmgröße von TV-Produkten stieg im Jahresvergleich um 2,3 Zoll auf 55,6 Zoll; der Anteil der TV-Geräte mit einer Bildschirmdiagonale von 65 Zoll und mehr stieg im Jahresvergleich um 4,9 Prozentpunkte auf 32,6 %; der Anteil der TV-Geräte mit einer Bildschirmdiagonale von 75 Zoll und mehr stieg im Jahresvergleich um 3,4 Prozentpunkte auf 17,1 %.

Die Produkte des mittleren bis oberen Marktsegments konnten ihren Vorsprung bei den weltweiten Lieferungen halten. TCL Mini LED TV konnte sein schnelles Wachstum fortsetzen, wobei die weltweiten Auslieferungen um 102,1 % im Vergleich zum Vorjahr stiegen und sein Anteil um 6,6 Prozentpunkte auf 15,4 % zunahm. Unter ihnen stieg die Auslieferung von TCL Mini LED-TVs in Übersee um 178,3 % im Vergleich zum Vorjahr, wobei sich der Anteil um 8,2 Prozentpunkte auf 14,2 % verbesserte. Da der Anteil an großformatigen Fernsehern und Mini-LED-Fernsehern weiter anstieg, konnte der Produktmix in den Überseemärkten weiter verbessert werden, und die Bruttogewinnmarge des Unternehmens im Geschäft mit großformatigen Displays in Übersee stieg um 3,7 Prozentpunkte auf 16,6 % im Vergleich zum Vorjahr.

Darüber hinaus baute das Unternehmen sein globales Vertriebskanallayout weiter aus und vertiefte die Entwicklung der wichtigsten Vertriebskanäle, wodurch die Fähigkeiten des Endkundeneinzelhandels und der Einfluss der Marke weiter gestärkt wurden und der Marktanteil von TCL TV in mehr als 20 Ländern weltweit unter den Top drei blieb.

Das margenstarke Überseegeschäft hat die Rentabilität des Internet-Geschäfts deutlich gesteigert.

Im ersten Quartal 2026 stiegen die Umsatzerlöse aus dem Internetgeschäft um 13,2 % auf 740 Mio. HKD und die Bruttogewinnmarge verbesserte sich deutlich um 10,6 Prozentpunkte auf 65,0 % im Vergleich zum Vorjahr. Dabei stieg der Umsatzanteil des margenstarken Übersee-Internetgeschäfts um mehr als 20,0 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr.

In den Überseemärkten verstärkte das Unternehmen die Zusammenarbeit mit führenden Plattformen wie Google, Roku und Netflix, wobei die Zusammenarbeit kontinuierlich intensiviert wurde. In der Zwischenzeit hat das Unternehmen seine integrierte Content-Anwendung TCL Channel weiter verbessert, mit erheblichen Verbesserungen in Bezug auf den Umfang der Inhalte, das Nutzererlebnis und die Monetarisierungseffizienz. Bis Ende März 2026 überstieg die Zahl der Nutzer des TCL Channel 49,5 Millionen. Auf dem heimischen Markt konzentrierte sich das Unternehmen auf ein differenziertes Nutzererlebnis und optimierte kontinuierlich szenariobasierte Serviceprodukte, um branchenführende Szenarien zu entwickeln, die die Wahrnehmung der Verbraucher wirklich neu definieren. Durch die Nutzung globaler Ressourcen für Heimszenarien hat das Unternehmen den Aufbau eines intelligenten Service-Ökosystems für mehrere Bildschirme und alle Szenarien fortgesetzt und die Rentabilität durch Skalenexpansion konsolidiert.

Photovoltaik-Geschäft mit anhaltender Wachstumsdynamik und weiterer Verbesserung der Bruttogewinnmarge

Im ersten Quartal 2026 stieg der Umsatz des Unternehmens im Bereich Innovation um 8,1 % gegenüber dem Vorjahr auf 8,9 Milliarden HKD. Das Photovoltaik-Geschäft verzeichnete eine stetige Wachstumsdynamik mit einem Umsatzanstieg von 12,7 % auf 4,8 Mrd. HKD gegenüber dem Vorjahr und einer neu installierten Leistung von über 1,3 GW. Dank der Ausweitung des Geschäftsumfangs, der Verbesserung der Betriebsqualität und der allmählichen Erschließung der Überseemärkte stieg die Bruttogewinnmarge des Photovoltaikgeschäfts im Vergleich zum Vorjahr auf 9,4 %.

Im ersten Quartal hielt das Photovoltaikgeschäft des Unternehmens an seinem „relativ anlagenarmen" Betriebsmodell fest und konnte insgesamt solide arbeiten. Das Inlandsgeschäft verzeichnete ein stetiges Wachstum und verbesserte die Wettbewerbsfähigkeit der Branche weiter. In der Zwischenzeit hat das Unternehmen seinen Marktauftritt in Übersee kontinuierlich vorangetrieben und in den wichtigsten europäischen Ländern spürbare Fortschritte erzielt.

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Informationen zu TCL Electronics

TCL Electronics Holdings Limited (01070.HK, gegründet auf den Kaimaninseln mit beschränkter Haftung) ist seit November 1999 am Main Board der Stock Exchange of Hong Kong Limited notiert. Ihr Geschäftsfeld umfasst das Display-Geschäft, das Innovationsgeschäft und das Internetgeschäft. Geleitet von der Geschäftsphilosophie „Strategy Guidance, Innovation Driven, Advanced Manufacturing and Global Operation" (Strategieführung, Innovation, fortschrittliche Fertigung und globaler Betrieb), setzt TCL Electronics aktiv auf Transformation und Innovation und konzentriert sich darauf, in den globalen Markt des mittleren bis oberen Segments vorzudringen, und strebt ein kategorieübergreifendes Layout für das „Smart IoT Ecosystem" an. TCL Electronics verfolgt das Ziel, Nutzern in allen Lebenslagen intelligente Lösungen für einen gesunden Lebensstil zu bieten und sich zu einem weltweit führenden Anbieter von intelligenten Endgeräten zu entwickeln. TCL Electronics ist in der Liste der für den Shenzhen-Hong Kong Stock Connect zugelassenen Aktien enthalten. Sie ist ein Bestandteil des Hang Seng Stock Connect Hong Kong Index, des Hang Seng Composite LargeCap & MidCap Index und des Hang Seng Composite MidCap Index. Seit 2018 wurde das Unternehmen von der Hang Seng Indexes Company in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren mit einem ESG-Rating von A ausgezeichnet.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Investor-Relations-Website von TCL Electronics unter http://electronics.tcl.com . Dort finden Sie auch den offiziellen WeChat-Account von TCL Electronics Investor Relations.

[1] Die Gesamtkosten umfassen die Vertriebskosten und die Verwaltungskosten. [2] Quelle: Mit Ausnahme des US-Marktes, für den die Daten auf der Rangliste der Einzelhandelsumsätze von Circana für Q1 2026 beruhen, basieren alle anderen Märkte auf den unternehmensinternen Ranglisten der Einzelhandelsumsätze für Q1 2026.

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