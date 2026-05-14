Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 14.05.2026

onvista · Uhr
Infrastruktur

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 14. Mai 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AllgeierBericht 1. Quartal 2026
Applied MaterialsBericht 2. Quartal 2026
Aya Gold & SilverBericht 1. Quartal 2026
Bit DigitalBericht 1. Quartal 2026
BrookfieldBericht 1. Quartal 2026
DEFI TECHNOLOGIESBericht 1. Quartal 2026
FreenetBericht 1. Quartal 2026
FujikuraBericht Geschäftsjahr 2025
Intuitive MachinesBericht 1. Quartal 2026
KlarnaBericht 1. Quartal 2026
Lithium AmericasBericht 1. Quartal 2026
Nu Holdings (Nubank)Bericht 1. Quartal 2026
OndasBericht 1. Quartal 2026
Sierra Madre Gold and SilverBericht 1. Quartal 2026
TelefonicaBericht 1. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Freenet
Applied Materials
Ondas
Nu Holdings (Nubank)
Sierra Madre Gold and Silver
Fujikura
DEFI TECHNOLOGIES
Lithium Americas
Intuitive Machines
Bit Digital
Telefonica
Klarna
Aya Gold & Silver
Allgeier
Brookfield

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