IRW-News: Vizsla Silver Corp.: Vizsla Silver ernennt ehemaligen hochrangigen mexikanischen Bergbaubeamten zum Vizepräsidenten für Regierungsbeziehungen

IRW-PRESS: Vizsla Silver Corp.: Vizsla Silver ernennt ehemaligen hochrangigen mexikanischen Bergbaubeamten zum Vizepräsidenten für Regierungsbeziehungen

Vancouver, British Columbia (14. Mai 2026) / IRW-Press / Vizsla Silver Corp. (TSX: VZLA) (NYSE: VZLA) (Frankfurt: 0G3) (Vizsla Silver oder das Unternehmen) (- https://www.commodity-tv.com/play/vizsla-silver-is-pushing-ahead-with-the-development-of-the-panuco-silver-project/ -) freut sich, die Ernennung von Angel Diego Gómez Olmos zum Vizepräsidenten für Regierungsbeziehungen bei Vizsla Silver mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben. Von Mexiko-Stadt aus wird Herr Gómez Olmos die Regierungs- und Regulierungsangelegenheiten des Unternehmens im Land leiten, wobei sein Hauptaugenmerk auf der Förderung des Genehmigungsverfahrens für das Flaggschiff-Silber-Gold-Projekt Panuco und die umliegenden Claims im Westen Mexikos liegen wird.

Da Panuco auf die Produktion zusteuert, wird die Einrichtung einer eigenen, hochrangigen Abteilung für Regierungsbeziehungen die Zusammenarbeit des Unternehmens mit den für den mexikanischen Bergbausektor zuständigen Bundesbehörden verbessern, darunter das Secretaría de Economía und dessen Dirección General de Minas sowie das Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Herr Gómez Olmos bringt Führungserfahrung aus erster Hand in jeder dieser Behörden mit und wird daran arbeiten, die Genehmigungen und Konsultationen zu erleichtern, die erforderlich sind, um das Projekt planmäßig voranzutreiben.

Diegos Fachwissen, seine Beziehungen und sein Hintergrund machen ihn zu einer der qualifiziertesten Personen in Mexiko für diese Rolle, kommentierte Michael Konnert, CEO. Er hat jahrelang genau die Behörden geleitet, mit denen wir zusammenarbeiten, und die Beziehungen, die er zu den mexikanischen Bundesministerien aufgebaut hat, sowie sein tiefgreifendes, praktisches Wissen darüber, wie diese Prozesse von innen heraus funktionieren, sind genau das, was Vizsla Silver braucht, während wir Panuco durch die Genehmigungsphase bis hin zur Produktion vorantreiben. Mit Diego an der Spitze unserer Regierungsbeziehungen in Mexiko sind wir bestmöglich aufgestellt, um fest auf Kurs zu bleiben und das nächste erstklassige Primär-Silberprojekt zu realisieren.

Angel Diego Gómez Olmos ist ein mexikanischer Rechtsanwalt mit über einem Jahrzehnt Führungserfahrung in den Bereichen Bergbaurecht, Regulierungsangelegenheiten und öffentliche Verwaltung innerhalb der mexikanischen Bundesregierung. Er ist sowohl in Mexiko als auch in Spanien als Rechtsanwalt zugelassen und bringt eine seltene Kombination aus juristischer Expertise, Wissen über Bergbauregulierung und direkter operativer Führungserfahrung in den wichtigsten Behörden mit, die den mexikanischen Bergbausektor regeln.

Zuletzt war Herr Gómez Olmos als Generaldirektor der FIFOMI tätig, Mexikos einziger staatlicher Einrichtung, die sich der Finanzierung und Unterstützung des Bergbausektors widmet. Vor seiner Tätigkeit bei der FIFOMI war Herr Gómez Olmos als stellvertretender Generaldirektor für Bergbau sowie als Direktor für Betrieb und Überwachung des Bergbausektors im Wirtschaftsministerium (Secretaría de Economía) tätig, der obersten Bundesbehörde, die für die Verwaltung und Durchsetzung des mexikanischen Bergbaugesetzes zuständig ist. Außerdem war er als Rechtsanwalt bei Accenture und Cuatrecasas in Spanien tätig, einer der führenden Anwaltskanzleien Europas. Herr Gómez Olmos hat einen Abschluss in Rechtswissenschaften von der La Salle University in Mexiko-Stadt und einen zweiten Abschluss in Rechtswissenschaften von der Universität Carlos III in Madrid. Er hat einen Master-Abschluss in Rechtspraxis und Unternehmensberatung vom Instituto Superior de Derecho y Economía in Madrid und promoviert derzeit in Rechtswissenschaften an der Universität der Balearen. Er war als -Professor für Handelsverträge und internationales Privatrecht am Monterrey Institute of Technology and Higher Education tätig und hat Veröffentlichungen in den Bereichen Bergbaurecht, Gesellschaftsrecht sowie Verwaltungs- und Regulierungsfragen verfasst.

Über Vizsla Silver

Vizsla Silver (TSX: VZLA | NYSE: VZLA) ist ein kanadisches Erschließungsunternehmen, das Panuco, sein zu 100 % im Besitz befindliches Silber-Gold-Projekt in Sinaloa, Mexiko, vorantreibt. Die Machbarkeitsstudie vom November 2025 sieht eine jährliche Produktion von 17,4 Mio. Unzen Silberäquivalent über eine anfängliche Lebensdauer der Mine von 9,4 Jahren vor, einen Barwert (5 %) nach Steuern von 1,8 Mrd. US-Dollar, eine interne Rendite (IRR) von 111 % und eine Amortisationszeit von 7 Monaten bei einem Silberpreis von 35,50 US-Dollar/Unze und einem Goldpreis von 3.100 US-Dollar/Unze. Vizsla Silver treibt gleichzeitig die Erschließung des Bergwerks und die Exploration im gesamten Gebiet voran, mit dem Ziel, ein führender Primärsilberproduzent zu werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@vizslasilver.ca, besuchen Sie unsere Website unter www.vizslasilvercorp.ca oder rufen Sie uns unter (604) 364-2215 an.

IM NAMEN DES UNTERNEHMENS

Michael Konnert

Präsident und Chief Executive Officer

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

BESONDERER HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zu: den Zielen und Meilensteinen des Unternehmens; der strategischen Vision des Unternehmens im Anschluss an die geplante Erschließung des Panuco-Projekts und den Erwartungen hinsichtlich der künftigen finanziellen oder operativen Leistung nach einer solchen Erschließung; der Fähigkeit des Unternehmens, das Panuco-Projekt zur Produktion voranzutreiben; sowie der langfristigen Wachstumsstrategie des Unternehmens, einschließlich seiner Fähigkeit, den Shareholder Value durch anhaltende Explorationserfolge, Projektentwicklung und operative Umsetzung zu steigern.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen, die das Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung für angemessen hält, darunter unter anderem: dass die erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen innerhalb des erwarteten Zeitrahmens erteilt werden; die anhaltende Unterstützung durch die lokale Bevölkerung und die Regierung; stabile Markt-, politische und wirtschaftliche Bedingungen; eine angemessene Genauigkeit der Schätzungen zu Betriebs- und Kapitalkosten; sowie anhaltend günstige Metallpreise und Wechselkurse.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem: Explorations-, Erschließungs- und Betriebsrisiken; Genehmigungs-, Umwelt- und regulatorische Risiken; Risiken im Zusammenhang mit den Beziehungen zur lokalen Bevölkerung und der gesellschaftlichen Akzeptanz; Rohstoffpreis- und Währungsschwankungen; Inflation und Kostensteigerungen; Finanzierungs- und Liquiditätsrisiken; Abhängigkeit von Auftragnehmern und Lieferanten; Risiken im Zusammenhang mit Eigentums- und Oberflächenrechten; Änderungen der Projektentwicklungs- und Bauparameter; Ungenauigkeiten in technischen oder wirtschaftlichen Modellen; das Risiko, dass sich die Annahmen der Machbarkeitsstudie als unzutreffend erweisen; sowie weitere Risiken, die in den laufenden Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die unter dessen Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Es kann nicht garantiert werden, dass das Panuco-Projekt wie in dieser Pressemitteilung vorgeschlagen oder überhaupt in Produktion genommen wird oder dass die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie umgesetzt werden. Der Zweck der zukunftsgerichteten Aussagen besteht darin, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne der Unternehmensleitung zu liefern, und sie sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren.

Keine Produktionsentscheidung: Das Unternehmen hat noch keine Produktionsentscheidung für das Panuco-Projekt getroffen. Eine Entscheidung über den Baubeginn wird erst nach Abschluss und Prüfung der detaillierten technischen Planung, der Finanzierungsvereinbarungen sowie nach Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen getroffen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84237

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

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