IRW-News: ZenaTech Inc.: ZenaDrone 2000 Schwerlast-Abfangdrohne nähert sich Flugtests, während ZenaTech 20-Mrd.-$-Markt für Drohnenabwehr ins Visier nimmt

IRW-PRESS: ZenaTech Inc.: ZenaDrone 2000 Schwerlast-Abfangdrohne nähert sich Flugtests, während ZenaTech 20-Mrd.-$-Markt für Drohnenabwehr ins Visier nimmt

Kraftstoffbetriebene Plattform zur Drohnenabwehr hat die Fertigung der Flugzeugzelle abgeschlossen und tritt nun in die Phase der Systemintegration ein - erste Flugtests für das 3. Quartal 2026 geplant

Vancouver, British Columbia, (14. Mai 2026) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone as a Service (DaaS), SaaS-Lösungen für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, stellt heute ein Update hinsichtlich des Entwicklungsfortschritts seiner Tochtergesellschaft ZenaDrone beim Prototypenprogramm für die Schwerlast-Abfangdrohne ZenaDrone 2000 bereit. Das Unternehmen hat die Fertigung des Drohnenrumpfs abgeschlossen, wesentliche Systemkomponenten, einschließlich der Auswahl und Konfiguration des kraftstoffbetriebenen Motors, finalisiert und mit der internen Montage und Systemintegration sowie mit Prüfstandaktivitäten für Systeme und Komponenten begonnen. Die fertige Drohne wird voraussichtlich Ende des dritten Quartals 2026 mit ersten Flugtests im Feld beginnen, um ihre Entwicklung für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen weiter voranzutreiben.

Die Bedrohung durch Drohnen hat die Beschaffungszyklen der Verteidigung überholt, da Streitkräfte, Grenzbehörden und Betreiber kritischer Infrastrukturen aufgefordert sind, den heutigen asymmetrischen Luftangriffen mit Systemen entgegenzuwirken, die für ein veraltetes Bedrohungsumfeld konzipiert wurden. Angesichts eines Marktes für Drohnenabwehrsysteme, der Prognosen von Analysten zufolge bis 2030 ein Volumen von über 20 Milliarden $ erreichen könnte, sind wir davon überzeugt, dass es nun an der Zeit ist, leistungsfähige und einsatzbereite Abfangplattformen bereitzustellen, sagte Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. Die ZenaDrone 2000-Plattform wurde eigens für diese Anforderungen entwickelt - eine Abfangdrohne mit hoher Tragkraft und langer Flugdauer, die für den Einsatz in Land-, Küsten- und Meeresumgebungen konzipiert wurde, ohne die logistischen Einschränkungen batteriebetriebener Systeme. Wir treiben dieses Programm mit Hochdruck in die Flugtestphase voran, um diesen kritischen Anforderungen gerecht zu werden.

ZenaDrone 2000 ist eine kraftstoffbetriebene, multifunktionale plattformübergreifend einsetzbare Abfangdrohne, die von Landbasen, Küstenstellungen und Schiffsdecks aus eingesetzt werden kann. Sobald das System in der Luft ist, ist es darauf ausgelegt, mehrere langsam fliegende feindliche Drohnen autonom zu erkennen, zu verfolgen und anzugreifen, während es gleichzeitig bordgestützte, KI-gesteuerte Protokolle zur Bedrohungsidentifizierung und zum Angriff nutzt, die für die Wirksamkeit gegen einzelne Drohnen oder koordinierte Drohnenschwarmangriffe entwickelt werden.

ZenaDrone 2000 - Wesentliche Verteidigungsfähigkeiten:

· Startfähigkeit auf See: Entwickelt für den Einsatz von Marineschiffen, Offshore-Plattformen und Küstenanlagen, was eine schnelle Reaktion ermöglicht

· Kraftstoffbetriebene Ausdauerleistung: Das leistungsstarke kraftstoffbetriebene Antriebssystem sorgt für eine größere Flugreichweite und längere Verweildauer und übertrifft damit batteriebetriebene Alternativen bei Weitem

· Autonome Bedrohungserkennung: Integrierte KI- und Sensorfusionsalgorithmen identifizieren und klassifizieren sich langsam bewegende Bedrohungen aus der Luft in Echtzeit

· Präzise Abfangmanöver: Eigens entwickelte Abfangsysteme ermöglichen das effiziente und präzise Abfangen anfliegender Bedrohungen und minimieren dabei das Risiko von Kollateralschäden

· Asymmetrischer Kostenvorteil: Konzipiert, um nur einen Bruchteil der Kosten von raketenbasierten Abfangsystemen zu verursachen, was entscheidende Einsparungen für Verteidigungshaushalte ermöglicht

· Schwarmfähige Architektur: Skalierbare Plattform, die für den koordinierten Einsatz mehrerer Drohnen konzipiert ist, um Szenarien mit gleichzeitigen Multi-Vektor-Drohnenangriffen entgegenzuwirken

Wesentliche Spezifikationen:

Maximales Startgewicht: 200 kg

Nutzlastkapazität: 40 kg

Schwebedauer: +4 Std.

Motor: Kraftstoffbetrieben, 4 × 36-Propeller

Grundfläche: 224,8 × 82,0 cm (zusammengeklappt) / 180,4 × 365,8 cm (ausgeklappt)

Kameraabdeckung: 360° - 7 Kameras

Die ZenaDrone 2000 ist neben dem IQ Glider, einer auf See stationierten Start- und Betankungsstation, und dem Interceptor P-1, einer kostengünstigen Einweg-Abfangdrohne, eine Kernkomponente des integrierten Verteidigungssystems des Unternehmens. Zusammen bietet das integrierte Verteidigungssystem koordinierte Maßnahmen zur Drohnenabwehr in Meeres- und Küstengebieten. ZenaTech verpflichtet sich zur Einhaltung aller geltenden Export- und Handelskontrollvorschriften und wird in den kommenden Monaten weitere Updates zu Meilensteinen bei der Entwicklung von Drohnenabwehrsystemen bereitstellen, sobald diese verfügbar sind.

Über ZenaTech

ZenaTech, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf autonome KI-Drohnenplattformen spezialisiert ist, um die Industrie, Behörden und den Verteidigungssektor zu transformieren. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören die Drohnenfertigung durch ZenaDrone, ein globales Drone-as-a-Service- (DaaS)-Geschäft sowie eine separate SaaS-Sparte für Unternehmen mit mehreren Softwaremarken. Das Unternehmen verfolgt eine auf Übernahmen ausgerichtete DaaS-Roll-up-Strategie zur Digitalisierung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungsbranchen wie Landvermessungen und Inspektionen, um ein skalierbares, wiederkehrendes Umsatzwachstum auf Drohnenbasis zu erzielen. Mit einer betrieblichen Präsenz in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien treibt ZenaTech KI-Drohnen für die Landwirtschaft und die Logistik sowie für ISR-, Fracht- und Counter-UAS-Anwendungen für die US-Verteidigung und NATO-Verbündete voran. Das Unternehmen investiert in Technologien der nächsten Generation, einschließlich Drohnenschwärme, Quantencomputing und fortschrittliche KI-Autonomie, um durch seine Forschungs- und Entwicklungsinitiativen langfristige Möglichkeiten auf Schlüsselmärkten zu nutzen.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen, die unter anderem Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie andere Software- und Hardware-Innovationen nutzen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für Vermessung, Überwachung, Inspektion, Ortung, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die ZenaDrone 1000 in Pflanzenmanagementanwendungen und für kritische Frachttransporte im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet, die IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für Hochdruckreinigung und Inspektion im kommerziellen und staatlichen Bereich entwickelt wurde und die IQ Quad wird für Landvermessungen eingesetzt.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie können, werden, sollten, erwarten, planen, vorhersehen, anstreben, suchen, ist/sind wahrscheinlich, glauben, schätzen, vorhersagen, potenziell, fortsetzen oder der Verneinung dieser Begriffe oder an anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich seiner Drohnen ZenaDrone 1000, IQ Square und IQ Nano; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte für die derzeit in Erwägung gezogenen Märkte zu entwickeln; der voraussichtliche Barmittelbedarf von ZenaTech und der Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Jurisdiktionen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken, sowie andere damit verbundene Risiken und Unsicherheiten, die unter der Überschrift Risk Factors auf Formblatt F-1 und Formblatt 20-F des Unternehmens bzw. anderen Unterlagen, die es bei der United States Securities and Exchange Commission (die SEC) auf EDGAR über die Webseite der SEC, www.sec.gov, eingereicht hat, beschrieben sind. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die nach bestem Wissen und Gewissen getroffene Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen können nicht garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84233

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84233&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA98936T2083

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.