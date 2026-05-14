Der Dax hat am Donnerstag seine Erholung vom Vortag fortgesetzt. Der KI-Boom im Technologiesektor hält die Anleger dies- wie jenseits des Atlantiks bei Laune - zuletzt angetrieben von einem starken Ausblick des US-Netzwerkausrüsters Cisco.

Dies gab am Donnerstag auch den Dax-Schwergewichten Siemens und SAP Auftrieb. Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets sprach von einem typischen Feiertagshandel, gekennzeichnet durch ein geringes Handelsvolumen.

Am Ende verzeichnete der deutsche Leitindex ein Plus von 1,3 Prozent auf 24.456 Punkte. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 1,6 Prozent auf 31.894 Zähler bergauf.

Siemens-Aktie erreicht neues Rekordhoch

Im Handelsverlauf haben die Aktien von Siemens hauchzart ein neues Rekordhoch erreicht. Mit 276,45 Euro übertraf der Kurs minimal die bisherige Bestmarke aus dem Februar. Aus dem Handel ging die Aktie letztlich mit 273,70 Euro und damit 2,6 Prozent teurer als am Mittwoch.

Die Aktien knüpften damit an das Vortagsplus nach den Quartalszahlen und den bestätigten Jahreszielen des Technologiekonzerns an. Gestützt wurden die Titel von positiven Studien, welche ihnen noch ordentlich Luft nach oben einräumen.

Die Schweizer Großbank UBS hob nach einer tieferen Betrachtung der Geschäftsentwicklung ihr Kursziel von 300 auf 310 Euro an und rät weiter zum Kauf. Siemens stelle in puncto Geschäftswachstum bei Elektrifizierung und Automatisierung sowie beim Margenwachstum die Anleger zufrieden, schrieb Analyst Andre Kukhnin. Er schraubte seine Ergebnisschätzungen für das Kerngeschäft aus smarter Infrastruktur, Digital Industries und Mobilität im kommenden Geschäftsjahr nach oben, sieht diese aber immer noch als eher konservativ an.

Chip-Euphorie treibt Infineon

An der Dax-Spitze setzten die Aktien von Infineon im Zuge des Halbleiterbooms ihre Kursrally mit plus 5,8 Prozent fort. Erstmals seit dem Jahr 2000 kosteten sie damit wieder mehr als 68 Euro.

Infineon-Aktien sind auch seit Jahresbeginn im Dax mit einem Plus von rund 80 Prozent der beste Wert.

(mit Material von dpa-AFX)

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