Kauf der Mermec-Gruppe

Siemens baut Zuggeschäft durch Übernahme in Italien aus

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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(dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Siemens baut sein Bahngeschäft durch einen Zukauf in Italien aus. Geplant sei der Erwerb mehrerer Kerngeschäfte der Mermec-Gruppe, einem führenden italienischen Anbieter von Bahnsignal-Technik, Elektrifizierung sowie Diagnostik- und Messtechnologien, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag in München mit.

Mit dem Kauf sollen auch die Aktivitäten in der Signaltechnik sowie die industrielle Präsenz und der Marktzugang in Italien ausgebaut werden. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

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Ein Abschluss der Transaktion wird unter den üblichen Bedingungen für Ende 2026 erwartet. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über den bevorstehenden Kauf berichtet./jha/mis

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