TAGESVORSCHAU: Termine am 14. Mai 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 14. Mai

TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 ESP: Telefonica, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Aviva, Q1-Umsatz 08:00 GBR: 3i Group, Jahreszahlen 08:00 GBR: Land Securities, Jahreszahlen 08:00 GBR: Burberry, Jahreszahlen 08:00 GBR: National Grid, Jahreszahlen 08:00 JPN: Honda Motor, Jahreszahlen 08:00 JPN: Suzuki Motor, Jahreszahlen 08:30 TWN: Foxconn Technology, Q1-Zahlen 11:00 GBR: Helios Towers, Hauptversammlung 13:00 GBR: Lloyds Banking Group, Hauptversammlung 14:00 USA: Morgan Stanley, Hauptversammlung 14:30 USA: Ford Motor Co, Hauptversammlung 17:00 USA: Kraft Heinz, Hauptversammlung 22:30 USA: AT&T, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Applied Materials, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Privatkonsum Q1/26 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Staatsausgaben Q1/26 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Im- und Exporte Q1/26 ((1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: BIP 3/26 08:00 GBR: Industrieproduktion 3/26 08:00 GBR: Handelsbilanz 3/26 09:00 ESP: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig) 09:30 POL: BIP Q1/26 (vorläufig) 12:00 IRL: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig) 14:30 USA: Im- und Exportpreise 4/26 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 4/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Beginn Messe Tuning World Bodensee 2026 (14.-17.5.2026), Friedrichshafen USA/CHN: US-Präsident Donald Trump reist nach Peking zu Staatschef Xi HINWEIS DEU: Feiertag, Börse geöffnet DNK; FIN, NOR, SWE, CHE Feiertag, Börsen geschlossen

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