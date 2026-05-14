TAGESVORSCHAU: Termine am 15. Mai 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 15. Mai

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 4/26 07:00 DEU: Freenet, Q1-Zahlen (10.00 Call) 07:30 DEU: Nagarro, Q1-Zahlen 11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q3-Zahlen (detailliert) 14:00 DEU: Biontech, Hauptversammlung 14:30 USA: Intercontinental Exchange, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR ROU: Zentralbank, Zinsentscheid 01:50 JPN: Erzeugerpreise 4/26 09:30 POL: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig) 10:00 ITA: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig) 14:30 USA: Empire State Mfg Bericht 5/26 15:15 USA: Industrieproduktion 4/26 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 4/26 SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Destatis: Energieintensive Industrie: Produktion, Beschäftigte, Energieverbrauch, Februar 2022-März 2026 10:00 DEU: OLG Köln: Verfahren von Verbraucherschützern gegen Penny wird in zweiter Instanz verhandelt, Köln

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