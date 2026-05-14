Trading-Chance EUR/USD: 10 Prozent abwärts?

Im Bereich um 1,18 EUR/USD vollzog der Euro gegenüber dem US-Dollar die Umkehr und startete die seit kurzem laufende Abwärtsbewegung. Um deren Potenzial realistisch einschätzen zu können, ziehen wir die Historie des Commitment of Traders Reports (kurz CoT) heran. Zunächst erklären wir, was der CoT-Report ist, was er anzeigt und in welche Händlergruppen er unterteilt ist.

Was ist der CoT-Report?

Der Commitment of Traders (COT) Report ist eines der wichtigsten Werkzeuge für Trader, um einen Blick hinter die Kulissen der Finanzmärkte zu werfen. Er bietet Transparenz darüber, wie die "großen Fische" an den US-Terminberbörsen positioniert sind.

1. Was ist der COT Report? Der COT Report ist ein wöchentlicher Bericht, der die kumulierten Positionen verschiedener Marktteilnehmer an den US-Futures-Märkten offenlegt. Da im Futures-Handel jede Long-Position eine entsprechende Short-Position als Gegenstück haben muss, zeigt der Bericht die Verteilung des sogenannten Open Interest (die Summe aller offenen Kontrakte). Er dient Anlegern als Stimmungsbarometer, um Trends zu bestätigen oder potenzielle Marktwendepunkte (bei extremen Positionierungen) zu identifizieren.

2. Wer veröffentlicht ihn und in welcher Taktung? Herausgeber ist die CFTC (Commodity Futures Trading Commission), die staatliche Aufsichtsbehörde für die US-Terminmärkte. • Stichtag: Die Daten werden jeden Dienstag nach Börsenschluss erhoben. • Veröffentlichung: Der Bericht wird am darauffolgenden Freitag um ca. 15:30 Uhr Eastern Time (21:30 Uhr MEZ) veröffentlicht. • Zeitverzögerung: Es besteht also eine Verzögerung von drei Tagen zwischen der Datenerhebung und der Veröffentlichung. Daher ist der Bericht eher für mittel- bis langfristige Analysen und nicht für Daytrading geeignet.

3. Die Händlergruppen Die CFTC unterscheidet je nach Berichtsformat unterschiedliche Gruppen. Am geläufigsten ist das klassische Legacy-Format sowie das detailliertere Disaggregated-Format. A. Das Legacy-Format (Klassische Einteilung) Dies ist die am häufigsten genutzte Ansicht, da sie eine klare Trennung zwischen Absicherung und Spekulation ermöglicht.

1. Commercials (Kommerzielle Händler): o Wer sie sind: Produzenten, Verarbeiter oder Händler (z. B. eine Kaffeehauskette oder ein Ölförderer). o Ziel: Sie nutzen Futures zur Absicherung (Hedging) gegen Preisschwankungen der realen Ware. o Verhalten: Sie handeln oft antizyklisch. Wenn die Preise fallen, kaufen sie (sichern niedrige Einkaufspreise), wenn sie steigen, verkaufen sie (sichern hohe Verkaufspreise).

2. Non-Commercials (Großspekulanten): o Wer sie sind: Hedgefonds, Banken und große Vermögensverwalter.

Ziel: Sie haben kein Interesse an der physischen Ware, sondern wollen rein von Preisbewegungen profitieren.

Verhalten: Sie handeln oft prozyklisch (Trendfolger). Ihre Positionierung korreliert meist stark mit dem aktuellen Preistrend.

3. Non-Reportables (Kleinspekulanten):

Wer sie sind: Privatanleger und kleine Trader, deren Positionsgröße unter der Meldepflichtgrenze der CFTC liegt. o Bedeutung: Ihr Anteil am Gesamtmarkt ist meist gering, sie gelten in der Marktanalyse oft als "das dumme Geld", da sie häufig an Wendepunkten falsch liegen.

B. Das Disaggregated-Format (Detaillierte Einteilung)

Seit 2009 bietet die CFTC für Rohstoffmärkte eine feinere Aufschlüsselung an, um die Rolle von Finanzintermediären besser zu verstehen:

• Producer/Merchant/Processor/User: Die "echten" kommerziellen Nutzer der Ware.

• Swap Dealers: Banken und Institutionen, die Swaps mit Kunden abschließen und diese Risiken über Futures absichern.

• Managed Money: Professionelle Geldverwalter (CTAs, Hedgefonds), die aktiv auf Preise spekulieren.

• Other Reportables: Große Marktteilnehmer, die in keine der anderen Kategorien passen.

Erhebliches Abwärtspotenzial!

Der Blick auf die Nettoposition der Large Speculators (Fonds) im Commitment of Traders Report zeigt, dass die Fonds erst kürzlich wieder das obere Extrem bei zirka 200.000 Kontrakten Netto-Long erreicht hatten und seitdem netto verkaufen. Letztmals war die Investitionsquote bei den großen Spekulanten 2018 (1,25 auf 1,08), 2020 (1,20 auf 0,93) und 2023 (1,10 auf 1,02) auf dem Niveau. Wie wir sehen, gab es jeweils zwischen sieben und 20 Prozent Korrekturen. Die aktuelle Korrektur startete bei 1,18 und hat dementsprechend Potenzial bis in die Zone 1,0 bis 1,08 USD.

Quelle: www.barchart.com

Fazit

Die Fonds haben von einem historischen Extrem-Niveau ausgehend begonnen, zu verkaufen. Es besteht noch erhebliches Potenzial gen Süden, so dass ein Einstieg oder Zukauf auf dem derzeitigen Niveau noch lohnend erscheint. Entsprechend haben wir ein geeignetes Produkt ausgesucht, das wir Ihnen nachfolgend vorstellen möchten.

Open end Turbo Bear Optionsschein auf EUR/USD

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bear Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 1,2115 Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 1,1667 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 25,91. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet UN137G.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 1,18 USD

Unterstützungen: 1,10 und 1,06 USD

Open end Turbo Bear Optionsschein auf EUR/USD

Basiswert EUR/USD WKN UN137G ISIN DE000UN137G7 Basispreis 1,2115 USD K.O.-Schwelle 1,2115 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 25,91 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.