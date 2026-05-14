Trump lobt Xi: 'Eine Ehre, Ihr Freund zu sein'

PEKING (dpa-AFX) - Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump haben ihre Gespräche in Peking begonnen. Die USA und China hätten eine "fantastische" gemeinsame Zukunft, sagte Trump zu Beginn der Unterredungen. Der US-Präsident lobte seinen Gastgeber als "großartige Führungspersönlichkeit". "Manchmal mögen Leute das nicht, wenn ich das sage, aber ich sage es trotzdem, weil es wahr ist", sagte Trump weiter. "Es ist eine Ehre, Ihr Freund zu sein."

Xi sagte, er sei überzeugt, dass die gemeinsamen Interessen zwischen den USA und China größer seien als die Meinungsverschiedenheiten. Zudem warf er die Frage auf, ob China und die USA ein "neues Modell für die Beziehungen zwischen Großmächten" schaffen könnten. Er sprach dabei die nach einem Historiker der griechischen Antike benannte "Thukydides-Falle" an. Damit ist die Gefahr gemeint, dass eine aufstrebende Macht und eine etablierte Führungsmacht in eine gefährliche Rivalität geraten.

An dem langen Verhandlungstisch bei der ersten Begegnung zwischen Trump und Xi saßen außerdem Regierungsvertreter beider Seiten, darunter aus den Ressorts Finanzen, Handel, Verteidigung und Äußeres.

Am Abend will Xi den US-Präsidenten zu einem Staatsbankett empfangen. Am Freitag reist Trump wieder zurück./jon/DP/jha