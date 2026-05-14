Was der neue Fed-Chef für Bitcoin bedeutet

Die US-Notenbank steht womöglich vor dem größten Richtungswechsel seit Jahren: Mit Kevin Warsh übernimmt ein erklärter Kritiker der bisherigen Fed-Strategie die Führung der Federal Reserve (Fed). Das könnte massive Auswirkungen auf Bitcoin und den gesamten Krypto-Markt haben.

Im Zentrum der Debatte stehen Zinssenkungen, der mögliche Abbau der Fed-Bilanz und die Frage, wie die USA ihre immer größer werdende Schuldenkrise finanzieren wollen. Während Warsh die Liquidität zurückfahren möchte, sieht er gleichzeitig in der KI-Revolution einen langfristig deflationären Trend, der niedrigere Zinsen ermöglichen könnte.

Für Bitcoin ergibt sich daraus ein hochspannendes Spannungsfeld zwischen Liquiditätsentzug, neuer Geldschöpfung und wachsendem Systemdruck.

In diesem Video analysiert Alexander Mayer die geldpolitische Agenda von Kevin Warsh und ordnet ein, welche Folgen ein möglicher Kurswechsel der Federal Reserve für Bitcoin, Stablecoins und die globalen Finanzmärkte haben könnte. Im Fokus steht dabei die Frage, ob Warsh für den Krypto-Sektor zum Risiko wird – oder ob seine Politik langfristig sogar optimistischer für Bitcoin sein könnte als die bisherige Fed-Strategie.