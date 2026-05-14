Kevin Warsh

Was der neue Fed-Chef für Bitcoin bedeutet

onvista · Uhr
Artikel teilen:

Die US-Notenbank steht womöglich vor dem größten Richtungswechsel seit Jahren: Mit Kevin Warsh übernimmt ein erklärter Kritiker der bisherigen Fed-Strategie die Führung der Federal Reserve (Fed). Das könnte massive Auswirkungen auf Bitcoin und den gesamten Krypto-Markt haben.

Im Zentrum der Debatte stehen Zinssenkungen, der mögliche Abbau der Fed-Bilanz und die Frage, wie die USA ihre immer größer werdende Schuldenkrise finanzieren wollen. Während Warsh die Liquidität zurückfahren möchte, sieht er gleichzeitig in der KI-Revolution einen langfristig deflationären Trend, der niedrigere Zinsen ermöglichen könnte.

Für Bitcoin ergibt sich daraus ein hochspannendes Spannungsfeld zwischen Liquiditätsentzug, neuer Geldschöpfung und wachsendem Systemdruck.

Hohe Inflation, schwache Wirtschaft
Wieso die US-Notenbank in einem Dilemma steckt04.04.2026 · 06:30 Uhr · onvista
Wieso die US-Notenbank in einem Dilemma steckt

In diesem Video analysiert Alexander Mayer die geldpolitische Agenda von Kevin Warsh und ordnet ein, welche Folgen ein möglicher Kurswechsel der Federal Reserve für Bitcoin, Stablecoins und die globalen Finanzmärkte haben könnte. Im Fokus steht dabei die Frage, ob Warsh für den Krypto-Sektor zum Risiko wird – oder ob seine Politik langfristig sogar optimistischer für Bitcoin sein könnte als die bisherige Fed-Strategie.

zum Krypto-Zyklus-Musterdepot
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bitcoin (USD)
Bitcoin Kurs in Euro

Das könnte dich auch interessieren

Kryptowährungen
Droht das Ende der Steuerfreiheit für Bitcoin?07. Mai · onvista
Eine Bitcoin-Münze ist zu sehen.
Vorbörse 14.05.2026
Dax dürfte Feiertag mit leichten Gewinnen beginnenheute, 06:01 Uhr · onvista
Das Logo des Dax.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chance für Anleger?
Diese drei Aktien sind Übernahmekandidatenheute, 05:09 Uhr · onvista
Dax-Aktie im Abwärtstrend
Wie tief kann Rheinmetall noch fallen?gestern, 13:30 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen