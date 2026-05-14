Welche Aktien laufen weiter? Momentum-Chancen im Überblick

Warum steigen manche Aktien scheinbar immer weiter, während andere trotz günstiger Bewertung kaum vom Fleck kommen? Genau dieser Frage widmen wir uns im nächsten Webinar „Momentum-Highlights“.

Im Mittelpunkt steht ein Börsenphänomen, das viele Anleger unterschätzen: Momentum. Dahinter steckt die Beobachtung, dass Aktien mit starker Kursentwicklung häufig über längere Zeiträume stark bleiben. Kapital fließt bevorzugt in Gewinner, institutionelle Investoren bauen Positionen in Marktführern weiter aus, und Trends können sich dadurch selbst verstärken.

Im Webinar zeigen wir, warum Momentum kein Zufall ist, sondern seit Jahrzehnten wissenschaftlich untersucht wird. Der Momentum-Effekt zählt zu den robustesten Anomalien an den Finanzmärkten und bildet die Grundlage zahlreicher professioneller Investmentstrategien.

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Dabei geht es nicht darum, möglichst billig zu kaufen und auf eine Erholung zu hoffen. Momentum-Investoren verfolgen einen anderen Ansatz: Sie konzentrieren sich auf relative Stärke, identifizieren führende Aktien und ersetzen schwache Werte konsequent durch stärkere Titel.

Ein besonderer Fokus liegt auf aktuellen Momentum-Highlights aus dem Nasdaq 100, spannenden KI-Aktien sowie ausgewählten Titeln, die auch für Short-Selling-Strategien interessant sein können. Anhand konkreter Beispiele zeigen wir, wie solche Aktien identifiziert werden und welche Rolle sie in einem strukturierten Portfolioansatz spielen können.

Außerdem werfen wir einen Blick auf die Möglichkeiten, Momentum-Aktien selbst zu handeln oder automatisiert über einen Portfolio-Service umzusetzen.

👉 Jetzt kostenlos dabei sein am Freitag, 15.05.2025 um 14:00 Uhr





Risikohinweis

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