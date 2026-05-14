WOCHENVORSCHAU: Termine bis 27. Mai 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 27. Mai

--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 14. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 ESP: Telefonica, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Aviva, Q1-Umsatz 08:00 GBR: 3i Group, Jahreszahlen 08:00 GBR: Land Securities, Jahreszahlen 08:00 GBR: Burberry, Jahreszahlen 08:00 GBR: National Grid, Jahreszahlen 08:00 JPN: Honda Motor, Jahreszahlen 08:00 JPN: Suzuki Motor, Jahreszahlen 08:30 TWN: Foxconn Technology, Q1-Zahlen 11:00 GBR: Helios Towers, Hauptversammlung 13:00 GBR: Lloyds Banking Group, Hauptversammlung 14:00 USA: Morgan Stanley, Hauptversammlung 14:30 USA: Ford Motor Co, Hauptversammlung 17:00 USA: Kraft Heinz, Hauptversammlung 22:30 USA: AT&T, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Applied Materials, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Privatkonsum Q1/26 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Staatsausgaben Q1/26 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Im- und Exporte Q1/26 ((1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: BIP 3/26 08:00 GBR: Industrieproduktion 3/26 08:00 GBR: Handelsbilanz 3/26 09:00 ESP: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig) 09:30 POL: BIP Q1/26 (vorläufig) 12:00 IRL: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig) 14:30 USA: Im- und Exportpreise 4/26 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 4/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Beginn Messe Tuning World Bodensee 2026 (14.-17.5.2026), Friedrichshafen USA/CHN: US-Präsident Donald Trump reist nach Peking zu Staatschef Xi HINWEIS DEU: Feiertag, Börse geöffnet DNK; FIN, NOR, SWE, CHE Feiertag, Börsen geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 15. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 4/26 07:00 DEU: Freenet, Q1-Zahlen (10.00 Call) 07:30 DEU: Nagarro, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Freenet, Q1 Presse- und Analystenkonferenz 11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q3-Zahlen (detailliert) 14:00 DEU: Biontech, Hauptversammlung 14:30 USA: Intercontinental Exchange, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR ROU: Zentralbank, Zinsentscheid 01:50 JPN: Erzeugerpreise 4/26 09:30 POL: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig) 10:00 ITA: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig) 14:30 USA: Empire State Mfg Bericht 5/26 15:15 USA: Industrieproduktion 4/26 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 4/26 SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Destatis: Energieintensive Industrie: Produktion, Beschäftigte, Energieverbrauch, Februar 2022-März 2026 10:00 DEU: OLG Köln: Verfahren von Verbraucherschützern gegen Penny wird in zweiter Instanz verhandelt, Köln --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 18. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 IRL: Ryanair, Jahreszahlen 16:00 SWE: Tele2 AB, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHN: Einzelhandelsumsatz 4/26 04:00 CHN: Industrieproduktion 4/26 09:00 CHE: BIP Q1/26 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: NAHB-Index 5/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Zweite Runde der Tarifverhandlungen für etwa 9.000 Beschäftigte der Postbank, Frankfurt/M. BEL: Treffen der EU-Minister für Entwicklungshilfe, Brüssel FRA: Finanzminister-Treffen der G7 in Frankreich geplant, Paris FRA: Plenarsitzung des Europäischen Parlaments, Straßburg --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 19. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Hornbach, Jahreszahlen 10:00 DEU: Jungheinrich, Hauptversammlung 10:00 DEU: PNE, Hauptversammlung 10:00 DEU: Ottobock, Hauptversammlung 10:00 DEU: Covestro, Hauptversammlung 10:00 DEU: Deutsche Wohnen, Hauptversammlung 10:00 DEU: Intershop, Hauptversammlung 11:00 DEU: Ionos, Hauptversammlung 11:00 DEU: Puma, Hauptversammlung 12:00 USA: Home Depot, Q1-Zahlen 12:00 GBR: Shell, Hauptversammlung 14:30 USA: PayPal, Hauptversammlung 16:00 USA: United Airlines , Hauptversammlung 16:00 USA: JPMorgan Chase & Co, Hauptversammlung 18:00 NLD: Euronext, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE GBR: Standard Chartered, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BIP Q1/26 06:30 JPN: Industrieproduktion 3/26 (endgültig) 06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 3/26 (endgültig) 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 3/26 10:00 ESP: Handelsbilanz 3/26 11:00 EUR: Handeslbilanz 3/26 14:15 USA: ADP Beschäftigung 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 4/26 SONSTIGE TERMINE DEU: 27. Tourismusgipfel des Bundesverbandes der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW), Berlin 10:00 DEU: KfW legt Gründermonitor vor mit KfW-Chefvolkswirt Dirk Schumacher, Frankfurt/M. FRA: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Vorschlag für Düngemittelplan vor, Straßburg USA: Entwicklerkonferenz Google I/O, Mountain View --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 20. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: British Land Company, Jahreszahlen 08:00 GBR: Marks & Spencer, Jahreszahlen 10:00 DEU: Bankhaus Metzler, Jahres-Pk, Frankfurt/M. 10:00 DEU: SGL Carbon, Hauptversammlung 10:00 DEU: Takkt, Hauptversammlung 10:00 DEU: ProSiebenSat.1, Hauptversammlung 10:00 DEU: SFC Energy, Hauptversammlung 10:00 DEU: Bilfinger, Hauptversammlung 10:00 DEU: Uniper, Hauptversammlung 10:00 DEU: Brenntag, Hauptversammlung 10:00 DEU: Stihl, Bilanz-Pk, Waiblingen 10:00 DEU: Commerzbank, Hauptversammlung 10:00 DEU: Arag, Jahreszahlen, Düsseldorf 10:30 DEU: Klöckner & Co, Hauptversammlung 10:30 DEU: Hapag-Lloyd, Hauptversammlung 10:30 NLD: Euronext, Hauptversammlung 11:00 DEU: TAG Immobilien, Hauptversammlung 11:00 DEU: 1&1, Hauptversammlung 11:00 DEU: SMS group, Jahreszahlen, Mönchengladbach 12:30 USA: Hasbro, Q1-Zahlen 13:00 USA: Analog Devices, Q2-Zahlen 14:00 FRA: Capgemini, Hauptversammlung 14:00 USA: Blackrock, Hauptversammlung 14:00 USA: GE Vernova, Hauptversammlung 15:00 USA: Travelers, Hauptversammlung 16:00 USA: Halliburton, Hauptversammlung 16:00 USA: Mondelez International, Hauptversammlung 17:00 USA: McDonald's, Hauptversammlung 18:00 USA: Amazon, Hauptversammlung 20:00 USA: Citigroup Inc, Hauptversammlung 22:20 USA: Nvidia, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Target, Q1-Zahlen USA: Intuit, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: Verbraucherpreise 4/26 08:00 DEU: Erzeugerpreise 4/26 09:00 AUT: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig) 16:30 USA: EIA-Ölbericht 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 29.4.26 SONSTIGE TERMINE DEU: Beginn Energieministerkonferenz mit Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche (CDU), Norderney 09:00 DEU: Bundesfinanzhof verkündet Entscheidungen über baden-württembergische Landesgrundsteuer, München --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 21. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 AUT: Strabag, Q1-Umsatz 07:00 AUT: AT&S, Jahreszahlen 07:00 ITA: Generali Group, Q1-Zahlen 07:10 DEU: Südzucker, Jahreszahlen (detailliert) und Bilanz-Pk 08:00 GBR: BT Group, Jahreszahlen 08:00 GBR: Tate & Lyle, Jahreszahlen 08:00 GBR: Easyjet, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Sage Group, Halbjahreszahlen 09:00 CHE: Swiss Life, Q1-Umsatz 10:00 DEU: Init, Hauptversammlung 10:00 DEU: q.beyond, Hauptversammlung 10:00 DEU: FMC, Hauptversammlung 10:00 DEU: Lanxess, Hauptversammlung 10:00 DEU: Hugo Boss, Hauptversammlung 10:00 DEU: Nemetschek, Hauptversammlung 10:00 DEU: Vonovia, Hauptversammlung 10:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Hauptversammlung 10:00 DEU: Osram, Hauptversammlung 10:00 LUX: SAF Holland, Hauptversammlung 10:00 NLD: Wolters Kluwer, Hauptversammlung 11:00 DEU: United Internet, Hauptversammlung 12:00 IRL: Bank of Ireland, Hauptversammlung 13:00 USA: Walmart, Q1-Zahlen 14:00 DEU: Homag, Hauptversammlung 14:00 DEU: PWO, Hauptversammlung 14:00 DEU: Demire Deutsche Mittelstand Real Estate, Hauptversammlung 14:00 FRA: Safran, Hauptversammlung 15:00 USA: Home Depot, Hauptversammlung 15:00 USA: Cummins, Capital Markets Day 19:00 USA: DuPont de Nemours, Hauptversammlung 22:00 USA: Zoom Video Communications, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE NLD: Stellantis, Investor Day USA: Deere & Co, Q2-Zahlen USA: Spotify, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Handelsbilanz 4/26 01:50 JPN: Kernrate Maschinenbau 3/26 02:40 jPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung) 06:30 NLD: Verbrauchervertrauen 5/26 08:30 CHE: Industrieproduktion Q1/26 09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 POL: Industrieproduktion 4/26 09:30 POL: Erzeugerpreise 4/26 09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Bauproduktion 3/26 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 5/26 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 4/26 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung) 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 5/26 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE EU-Kommission legt Frühjahrsprognose für die Wirtschaft vor SWE: Nato-Außenministertreffen, Helsingborg --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 22. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Julius Bär, Q1-Umsatz 07:30 CHE: Richemont, Jahreszahlen 08:00 CHE: Transocean, Hauptversammlung 09:00 FRA: Michelin, Hauptversammlung 10:00 DEU: Cherry SE, außerordentliche Hauptversammlung 10:00 DEU: Fresenius, Hauptversammlung 10:00 DEU: Hensoldt AG, Hauptversammlung 10:00 DEU: Grammer, Hauptversammlung 10:00 FRA: Atos, Hauptversammlung 10:00 FRA: Carrefour, Hauptversammlung 11:00 DEU: BarmeniaGothaer AG, Bilanz-Pk (online), Wuppertal 11:00 DEU: Jost Werke, Hauptversammlung 11:00 DEU: Dürr AG, Hauptversammlung 18:00 USA: Allstate, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Verbraucherpreise 4/26 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 4/26 08:00 DEU: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Staatsausgaben Q1/26 08:00 DEU: Privatkonsum Q1/26 08:45 FRA: Geschäftsklima 5/26 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 5/26 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 5/26 15:00 BEL: Geschäftsklima 5/26 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 5/26 (endgültig) SONSTIGE TERMINE DEU: Dritter und letzter Tag Energieministerkonferenz, Norderney BEL: Treffen der EU-Handelsminister, Brüssel SWE: Nato-Außenministertreffen (zweiter und letzter Tag), Helsingborg --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 25. MAI TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Erzeugerpreise 4/26 09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 4/26 14:30 USA: CFNA-Index 4/26 HINWEIS DEU: Pfingsmontag, Feiertag, Börse geschlossen USA: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 26. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 LUX: Aroundtown S. A., Q1-Zahlen 08:00 GBR: Kingfisher, Q1-Umsatz 10:00 DEU: Sparkassenverband Rheinland-Pfalz, Bilanz-Pk, Mainz 15:00 USA: Merck & Co, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: CI-Index Frühindikatoren 3/26 (endgültig) 08:00 SWE: Erzeugerpreise 4/26 09:30 POL: Arbeitslosenquote 4/26 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:15 USA: ADP Beschäftigung 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 3/26 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 5/26 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 5/26 SONSTIGE TERMINE BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 27. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 EUR: Acea, Kfz-Zulassungen 4/26 06:45 LUX: Aroundtown S. A., Q1-Zahlen 08:00 DEU: Verve Group, Q1-Zahlen 09:00 FRA: Accor, Hauptversammlung 10:00 DEU: LEG Immobilien, Hauptversammlung 10:00 DEU: CTS Eventim, Hauptversammlung 10:00 DEU: Elmos Semiconductor, Hauptversammlung 10:00 DEU: Rhön-Klinikum, Hauptversammlung 10:00 AUT: OMV, Hauptversammlung 10:00 SWE: Electrolux, Hauptversammlung 10:30 DEU: Energiekontor, Hauptversammlung 11:00 CHE: STMicroelectronics, Hauptversammlung 13:30 USA: Abercrombie & Fitch, Q1-Zahlen 14:30 FRA: Capgemini, Kapitalmarkttag 15:00 USA: Chevron Corporation, Hauptversammlung 16:00 FRA: Societe Generale, Hauptversammlung (und außerordentliche) 16:30 USA: Exxon Mobil, Hauptversammlung 19:00 USA: Meta, Hauptversammlung 22:00 USA: HP Inc., Q2-Zahlen 22:00 USA: Salesforce, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Tonies, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR DEU: DIW-Konjunkturbarometer 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 4/26 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 5/26 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 5/26 18:00 RUS: Industrieproduktion 4/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Hatten VW-Mitarbeiter Nachteile nach Hinweisen auf Regelverstöße? - Landesarbeitsgericht verkündet Entscheidungen in zwei Fällen CYP: Informelles Treffen der Außenminister der EU-Staaten (Gymnich-Treffen) - Auftakt-Abendessen, Lemesos ---------------------------------------------------------------------------------------

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