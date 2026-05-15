AKTIE IM FOKUS: Fraport auf Jahrestief nach schwachen Verkehrszahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Verkehrszahlen sind die Aktien von Fraport am Freitag mit 66,70 Euro auf das tiefste Niveau seit August 2025 gerutscht. Analyst Dirk Schlamp von der DZ Bank sieht die April-Zahlen vor allem schlecht für die Stimmung, weil sie optisch deutlich schwach ausgefallen seien. Allerdings dürften sie kaum Einfluss auf die Markterwartungen haben, weil dies eigentlich schon so signalisiert worden sei und auch Streiks deutlich Einfluss gehabt hätten.

"Eine Anpassung der Jahresschätzungen wäre erst dann relevant, wenn auch die Mai-/Juni-Daten keine Normalisierung zeigen oder die Sommerkapazitäten schwächer ausfallen als bisher erwartet", so der Experte.

Seit dem Krieg im Iran haben Fraport-Aktien inzwischen rund 20 Prozent an Wert verloren. Im Februar hatten sie noch ein Hoch seit 2018 erreicht./ag/jha/