AKTIE IM FOKUS: Freenet nach Zahlen höher - Stabilisierung auf tiefem Niveau

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die seit ihrem Kursabsturz im Februar größtenteils seitwärts tendierenden Freenet-Aktien haben am Freitag nach einem positiv aufgenommenen Quartalsbericht zugelegt. Zuletzt gewannen sie an der Spitze im MDax 1,6 Prozent auf 25,58 Euro, während es für den Index der mittelgroßen Werte um annähernd 2 Prozent bergab ging. Am Tag davor wurden Freenet mit Dividendenabschlag gehandelt.

Der Mobilfunk- und TV-Anbieter hatte im ersten Jahresviertel den Umsatz deutlich gesteigert. Treiber war vor allem die Integration von Mobilezone Deutschland sowie ein Wachstum beim Internet-Fernsehprodukt waipu.tv. Die Prognose für 2026 bestätigte der Konzern.

Ein Börsianer sprach von einem insgesamt starken Bericht von Freenet, der den Aktienkurs stützen sollte. Er lobte die Entwicklung des freien Barmittelflusses. Da dieser aber vor allem aufgrund von Einmaleffekten positiv überrascht habe, könnte dies das Aufwärtspotenzial begrenzen. Die DZ Bank merkte dazu an, dass der freie Barmittelfluss auf Quartalsebene üblicherweise schwieriger zu schätzen sei, da größere Einmaleffekte, etwa Bonuszahlungen, zu zeitlichen Verschiebungen führen könnten.

Die Freenet-Aktien haben sich im Jahr 2026 bislang schwach entwickelt mit einem Minus von fast 13 Prozent. Dabei war es bis Mitte Februar zunächst gut gelaufen, ehe eine Verkaufsempfehlung der UBS und kurze Zeit danach enttäuschende Jahreszahlen und Prognosen den Aktien erheblich zusetzten./ajx/ag/stk