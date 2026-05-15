Aktien Frankfurt Schluss: Dax am Ende einer schwachen Woche tiefrot

FRANKFURT (dpa-AFX) - Inflations- und Konjunktursorgen sowie fehlende Verhandlungsfortschritte im Nahen Osten haben den Dax am Freitag wieder deutlich unter Druck gesetzt. Zum Handelsende büßte der deutsche Leitindex 2,07 Prozent auf 23.950,57 Zähler ein. Damit rutschte er sowohl unter die 24.000-Punkte-Marke als auch unter die 200-Tage-Linie, die charttechnisch orientierten Beobachtern Hinweise auf den längerfristigen Trend gibt. Das Wochenminus beträgt trotz der Erholung der vergangenen zwei Tage 1,6 Prozent. Die Ölpreise zogen am Freitag kräftig an.

"Nach der Feiertagsrally rund um Christi Himmelfahrt macht sich zunehmend Katerstimmung breit", schrieb Marktanalyst Timo Emden. Die hohen Erwartungen an das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping hätten die Aktienkurse zunächst gestützt. "Nach dem Gipfel überwiegt jedoch die Enttäuschung über ausbleibende konkrete Fortschritte zur Beilegung des Iran-Konflikts."

Diese bekam am Freitag auch der MDax der mittelgroßen Werte mit einem Minus von 1,66 Prozent auf 31.365,17 Punkte zu spüren. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 1,8 Prozent. In Großbritannien mussten die Anleger ebenfalls herbe Kursverluste verkraften. Dagegen reichte es in der Schweiz, wo am Vortag wegen eines Feiertags nicht gehandelt worden war, für ein minimales Plus. In New York gaben die wichtigsten Indizes zum europäischen Handelsende um 0,9 bis 1,1 Prozent nach./gl/he