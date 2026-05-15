ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Nagarro auf 'Buy' - Ziel 69 Euro

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nagarro nach Zahlen für das erste Quartal mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Buy" belassen. Der schwache Nachfragetrend des Schlussquartals 2025 habe sich fortgesetzt, schrieb Martin Comtesse am Freitag. Kunden hielten sich im unsicheren Konjunkturumfeld abseits von wichtigen KI-Initiativen zurück./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 02:12 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 02:12 / CEST

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