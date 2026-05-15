APA ots news: Ringturm feiert moldauische Lebensfreude

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    Sarmale und Freude in den eigenen Händen: Der moldauische  
Biennale-Künstler Pavel Brila verhüllt den Ringturm mit "Your 
Happiness is in Your Own Hands". 

Wien (APA-ots) - Die Arbeiten an der Außenfassade des Ringturms haben  
bereits 
gestartet, und in wenigen Wochen präsentiert dieser auf 4.000 
Quadratmetern zeitgenössische Kunst aus der Republik Moldau. "Your 
Happiness is in Your Own Hands" lautet der Titel der Verhüllung, 
gestaltet vommoldauischen Performance-Künstler Pavel Brila, der 2026 
sein Heimatland auch auf der Biennale in Venedig vertritt. Zum 18. 
Mal wird das Headquarters der führenden Versicherungsgruppe in CEE 
Vienna Insurance Group (VIG) künstlerisch ummantelt - mit 30 
bedruckten Netzbahnen, jeweils etwa 3 Meter breit und bis zu 63 Meter 
lang. "Die Ringturmverhüllung ist ein weithin sichtbares Bekenntnis 
zu unserer internationalen Kulturförderung und unserem Engagement, 
länderübergreifend zu verbinden, Netzwerke zu stärken und 
grenzüberschreitend zu wirken. Die diesjährige Verhüllung erschließt 
mit Kunst im öffentlichen Raum eine visuelle Brücke von Wien nach 
Chiinu und zeigt eindrucksvoll, wie eng wir als internationale 
Gruppe miteinander vernetzt sind", erklärt Mag. Robert Lasshofer , 
Vorstandsvorsitzender des Wiener Städtischen Versicherungsvereins, 
Hauptaktionär der Vienna Insurance Group (VIG). 

Zwtl.: Zeichen der Verbundenheit 

Die Vienna Insurance Group ist bereits 2014 in den moldauischen 
Markt eingetreten. "Wir sind seit 12 Jahren mit unserer Gesellschaft 
Donaris erfolgreich in Moldau vertreten und haben unser starkes 
Engagement im letzten Jahr auch mit der Übernahme der MOLDASIG zum 
Ausdruck gebracht. Unser Ziel ist, die moldauische Wirtschaft durch 
die Weiterentwicklung des Versicherungsmarktes anzukurbeln. Vor dem 
Hintergrund freut es uns ganz besonders, dass der Ringturm über die 
Sommermonate die kulturelle Vielfalt Moldaus auf so positive und 
farbenfrohe Weise zum Ausdruck bringt. Ein schönes Symbol der 
besonderen Nähe unserer Gruppe zum Land" , kommentiert Mag. Peter 
Höfinger , Deputy CEO der VIG und länderverantwortlich für die 
Republik Moldau. Mit einem Marktanteil von rund 12 Prozent zählt die 
moldauische VIG-Gesellschaft DONARIS zu den Top 5 Versicherungen am 
Markt. Sie bietet ihren Kund:innen bedarfsgerechte Versicherungen für 
Auto, Eigenheim/Wohnung, Unfall und Krankenschutz sowie 
Firmenversicherungen an. 

Zwtl.: Das Kunstwerk 

"Your Happiness is in Your Own Hands" von Pavel Brila zeigt eine 
farbenfrohe Choreografie von Handgriffen und führt Schritt für 
Schritt durch die Zubereitung eines traditionellen Gerichts der 
moldauischen Küche: Sarmale - gefüllte, zu kleinen Röllchen geformte 
Weinblätter, die im südosteuropäischen Raum in vielfältigen Varianten 
verbreitet sind. In einer bewusst reduzierten, schematischen 
Bildsprache mit klaren Konturen entsteht ein spannungsreicher 
Kontrast zum Gegenstand selbst - einer sinnlichen Erfahrung, die sich 
in dem oft gemeinschaftlich ausgeübten Kochrezept wiederfindet. Bei 
genauerer Betrachtung steht weniger die Weitergabe eines Rezepts im 
Mittelpunkt als dessen persönliche Aneignung: Für Brila sind Sarmale 
mit Erfahrungen von Migration und Leben im Ausland verbunden. Ihre 
Zubereitung wird zur Geste der Zugehörigkeit und zur Erinnerung an 
Zuhause - eine Form "portabler Heimat". "Traditionen und kulturelle 
Praktiken entstehen im Tun - sie werden durch das, was wir 
weitergeben und neu interpretieren, aktiviert und lebendig gehalten. 
Sie schaffen Verbindung, stiften Identität und können ein Gefühl von 
Zuhause vermitteln, unabhängig vom Ort. Dass meine Arbeit auf 4.000 
Quadratmetern im öffentlichen Raum am Ringturm zu sehen ist, freut 
mich besonders - sie lädt dazu ein, Erfahrungen zu teilen und im 
Alltag sichtbar zu machen. Darin liegt auch die leise Botschaft: dass 
Zugehörigkeit, Erinnerung und sogar ein Stück Glück in unseren 
eigenen Händen liegen" , erklärt Pavel Brila . 

Zwtl.: Der Künstler 

Pavel Brila wurde 1971 in Chiinu in der Republik Moldau 
geboren. Er vertritt 2026 sein Heimatland bei der Biennale in Venedig 
und zählt zu den international rezipierten Künstler:innen seiner 
Generation. Sein Werk entfaltet sich über eine große Bandbreite von 
Medien - Film, Video, Installation, Fotografie und Performance - und 
ist geprägt von einer konzeptuellen Herangehensweise, die visuelle 
wie inhaltliche Ebenen miteinander verbindet. Brila studierte unter 
anderem an der Jan van Eyck Academie in Maastricht und am Le Fresnoy 
in Frankreich, bevor er in den 1990er-Jahren in der internationalen 
Kunstszene Fuß fasste. Bereits 2002 wurde sein Filmprojekt "Shoes for 
Europe" auf der documenta11 präsentiert, ein früher Höhepunkt seiner 
Auseinandersetzung mit Bewegung, Identität und Grenzräumen. Seitdem 
war er in zahlreichen bedeutenden Ausstellungen vertreten, darunter 
documenta14, Manifesta 10, Tate Gallery London, Museum Boijmans Van 
Beuningen Rotterdam und Renaissance Society Chicago. Seine Arbeiten 
kreisen häufig um Themen wie Erinnerung, soziale Bedingungen, 
Grenzprozesse und Identitätsbildung im post-sowjetischen Raum und 
darüber hinaus, wobei Brila immer wieder performative und physische 
Aspekte des Handelns einbezieht. Er lebt und arbeitet in Chiinu und 
Berlin. 

Zwtl.: 20 Jahre Ringturmverhüllung 

Der Wiener Städtische Versicherungsverein setzt sich neben seinem 
breiten sozialen Engagement für einen grenzüberschreitenden 
Kulturaustausch ein. Die Förderung unterschiedlichster Kunstprojekte 
sowie die Unterstützung junger Kunstschaffender sind dem VIG- 
Hauptaktionär ein zentrales Anliegen. Ein weithin sichtbares Zeichen 
dieser Förderphilosophie ist das kulturelle Leuchtturmprojekt 
Ringturmverhüllung. Seit 2006 wird das historische Bürogebäude 
regelmäßig als weithin sichtbare Fläche für zeitgenössische Kunst 
genutzt. Seit 2012 werden dabei neben österreichischen Positionen 
auch Künstler:innen aus jenen Ländern eingeladen, in denen die Vienna 
Insurance Group wirtschaftlich tätig ist. Die Ringturmverhüllung des 
Wiener Städtischen Versicherungsvereins setzt ein lebendiges Zeichen 
für den kulturellen Austausch mit Zentral-, Ost- und Südeuropa. Pavel 
Brila ist bereits der zehnte Künstler aus der CEE-Region, der mit 
der künstlerischen Verhüllung des Ringturms betraut wurde. 

Zwtl.: Ringturmverhüllungen 2006 - 2026 

2026 - Pavel Brila - Your Happiness is in Your Own Hands - 
Moldau 
2025 - Marcin Maciejowski - Verbindende Geschichten - Polen 
2024 - Johanna Kandl - Mit den besten Zutaten - Österreich 
2023 - Gottfried Helnwein - My Sister - Österreich 
2023 - Vanja Buan - Wandernde Eisberge - Slowenien 
2022 - Dóra Maurer - Miteinander - Ungarn 
2019 - Daniela Kostova - Zukunftsträume - Bulgarien 
2018 - Gottfried Helnwein - I Saw This - Österreich 
2017 - Mihael Milunovi - Weitblick - Serbien 
2016 - Ivan Exner - Sorgenfrei - Tschechien 
2015 - Tanja Deman - Sommerfreuden - Kroatien 
2014 - Arnulf Rainer - Schleier der Agnes - Österreich 
2013 - Dorota Sadovská - Verbundenheit - Slowakei 
2012 - László Fehér - Gesellschaft - Ungarn 
2011 - Xenia Hausner - Familiensinn - Österreich 
2008 - Hubert Schmalix - Turm in Blüte - Österreich 
2007 - Robert Hammerstiel - Turm des Lebens - Österreich 
2006 - Christian L. Attersee - Don Giovanni - Österreich 

Der Wiener Städtische Versicherungsverein ist Hauptaktionär der 
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG), der 
Holdinggesellschaft der international tätigen VIG- 
Versicherungsgruppe. Der Wiener Städtische Versicherungsverein 
unterstützt die VIG-Versicherungsgruppe in kulturellen und sozialen 
Belangen. Dabei legt er großen Wert auf grenzüberschreitenden 
Austausch mit jenen Ländern Zentral- und Osteuropas, in denen die VIG 
-Versicherungsgruppe tätig ist. Im Rahmen von Kooperationen und 
Initiativen werden gezielt Aktivitäten von sozialen Organisationen 
unterstützt, die unter anderem Platz und Freiräume für persönliche 
und kulturelle Entfaltung schaffen. 

Die Vienna Insurance Group (VIG) ist die führende 
Versicherungsgruppe in der Gesamtregion Zentral- und Osteuropa (CEE). 
Mehr als 50 Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen in 30 
Ländern bilden eine Gruppe mit langer Tradition, starken Marken und 
hoher Kund:innennähe. Die rund 30.000 Mitarbeiter:innen der VIG 
kümmern sich tagtäglich um die Bedürfnisse von rund 33 Millionen 
Kund:innen. Die VIG-Aktie notiert seit 1994 an der Wiener Börse, seit 
2008 an der Prager Börse und seit 2022 an der Budapester Börse. Die 
VIG-Gruppe weist ein "A+"-Rating mit positivem Ausblick der 
international anerkannten Ratingagentur Standard & Poors aus. Die 
VIG kooperiert eng mit der Erste Group, der größten Retailbank in 
Zentral- und Osteuropa. 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service 
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   Wiener Städtische Versicherungsverein 
   Presse und Öffentlichkeitsarbeit 
   Schottenring 30, 1010 Wien 
    
   Romy Schrammel 
   Telefon: +43 (0)50 390 - 21224 
   E-Mail: r.schrammel@wst-versicherungsverein.at 
   Website: https://www.wst-versicherungsverein.at 
    
   VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe 
   Schottenring 30, 1010 Wien 
    
   Karin Kafesie 
   Tel.: +43 (0)50 390-21211 
   E-Mail: karin.kafesie@vig.com 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/14523/aom 

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