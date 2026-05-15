AULUMU bringt den G09 Ghost Infinite 360-Grad-Magnetständer auf den Markt

AULUMU, eine designorientierte Zubehörmarke, die auf futuristische Ästhetik und funktionelle Konstruktion setzt, gab heute die Markteinführung des G09 Ghost Infinite Rotation Dual-Mag Stand bekannt, ein leichter magnetischer Handy-Ständer, der sich im Büro, auf Reisen, für die Content-Erstellung und im Alltag vielseitig einsetzen lässt.

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AULUMU G09 Ghost Infinite Rotation Dual-Mag-Ständer

Dank seiner unabhängigen Rotationsstruktur entlang der X-, Y- und Z-Achse lässt sich der G09 Ghost um 360 Grad über drei Achsen hinweg verstellen. So können Nutzer fließend zwischen Hochformat-, Querformat-, schwebenden und geneigten Betrachtungspositionen wechseln. Der Ständer ist für typische Anwendungsszenarien konzipiert, darunter Schreibtisch-Setups, Videoanrufe, Kochen, Fitness-Tracking, mobile Fotografie und freihändiges Ansehen von Content.

aulumu hat den G09 Ghost mit einem Präzisionsdämpfungssystem ausgestattet, das in einem breiten Spektrum an Winkeln eine stabile Positionierung gewährt und selbst bei extremen Neigungen das Gleichgewicht hält. Dank dieser Konstruktion können Nutzer den Ständer schnell verstellen, während das Gerät im täglichen Gebrauch sicher fixiert bleibt.

Ein hochtransparentes PC-Gehäuse macht zudem den internen Magnetring sowie die strukturellen Komponenten sichtbar. Das von Cyberpunk und mechanischem Minimalismus inspirierte transparente Design spiegelt aulumus Fokus auf funktionale Designtransparenz und präzise Technik wider und verleiht dem Ständer eine unverwechselbare visuelle Identität. Der G09 Ghost ist in vier transluzenten Ausführungen erhältlich: Orange, Gelb, Schwarz und Weiß.

Mit seinem doppelseitigen magnetischen Befestigungssystem, das mit MagSafe-Geräten und Metalloberflächen kompatibel ist, geht der G09 Ghost weit über die reine Desktop-Nutzung hinaus. Nutzer können ihn an Kühlschränken, Fitnessgeräten, Workstations, Küchenoberflächen und anderen magnetischen Umgebungen anbringen und so im Laufe des Tages mühelos zwischen verschiedenen Einsatzorten wechseln.

Der Ständer verfügt über ein abnehmbares Griff-Ringsystem, das für eine verbesserte Portabilität und einen angenehmen Halt in der Hand sorgt. Jede Verpackung enthält einen schwarzen Standard-Silikonring sowie einen im Dunkeln leuchtenden weißen Ring für schwaches Licht und optische Anpassung. Die kompakte Konstruktion ist auf eine lange Lebensdauer und den täglichen Einsatz ausgelegt.

Der aulumu G09 Ghost Infinite Rotation Dual-Mag Stand ist ab sofort auf der offiziellen aulumu-Website zum Preis von 39,98 USD erhältlich.

Über aulumu

Das im Jahr 2022 gegründete Unternehmen aulumu entwickelt moderne Tech-Accessoires, die Präzision, Funktionalität und ausdrucksstarkes Industriedesign vereinen. Die Marke entwirft Urbantech-Ausrüstung für Nutzer, die Mobilität, Effizienz und Individualität schätzen.

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