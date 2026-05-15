Ausschreitungen bei Protesten von Bergarbeitern in Bolivien

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

La ⁠Paz, 15. Mai (Reuters) - In der bolivianischen Metropole La Paz ist es am Donnerstag zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen protestierenden ‌Bergarbeitern und der Polizei gekommen. Die Demonstranten forderten den Rücktritt von Präsident ⁠Rodrigo ⁠Paz. Sie versuchten, auf den zentralen Platz des Regierungssitzes, die Plaza Murillo, vorzudringen. Dabei warfen sie einem Reuters-Reporter zufolge offenbar mit Dynamitstangen. Die ‌Bergleute verlangen einen besseren ‌Zugang zu Sprengstoff und Treibstoff. Zudem fordern sie die Überarbeitung von Verträgen ⁠und die Umsetzung von Bergbauvorschriften.

Sechs Monate ‌nach dem deutlichen ⁠Wahlsieg und Amtsantritt von Präsident Paz steckt Bolivien in einer tiefen Wirtschafts- und Treibstoffkrise. Dem Land fehlen ‌Dollar. Die ⁠heimische Energieproduktion sinkt. Die ⁠sozialen Spannungen nehmen zu. Neben Bergarbeitern protestieren auch Landwirte und andere gewerkschaftsnahe Gruppen. Regierungsvertreter warfen der Opposition vor, die Proteste anzufachen.

(Bericht von Reuters-Mitarbeitern, bearbeitet von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)

Das könnte dich auch interessieren

Dax-Aktie im Abwärtstrend
Wie tief kann Rheinmetall noch fallen?13. Mai · onvista
Wie tief kann Rheinmetall noch fallen?
Chance für Anleger?
Diese drei Aktien sind Übernahmekandidatengestern, 05:09 Uhr · onvista
Zwei Menschen im Anzug schütteln Hände
Warnung vor Crash-Gefahr
Wo Michael Burry Recht hat12. Mai · onvista
KI-Apps auf einem Smartphone
Vorbörse 15.05.2026
Dax dürfte deutlich tiefer starten - Asien-Schwäche belastetheute, 05:52 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chance für Anleger?
Diese drei Aktien sind Übernahmekandidatengestern, 05:09 Uhr · onvista
Dax-Aktie im Abwärtstrend
Wie tief kann Rheinmetall noch fallen?13. Mai · onvista
Alle Plus-Analysen