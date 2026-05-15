Ausschreitungen bei Protesten von Bergarbeitern in Bolivien

La ⁠Paz, 15. Mai (Reuters) - In der bolivianischen Metropole La Paz ist es am Donnerstag zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen protestierenden ‌Bergarbeitern und der Polizei gekommen. Die Demonstranten forderten den Rücktritt von Präsident ⁠Rodrigo ⁠Paz. Sie versuchten, auf den zentralen Platz des Regierungssitzes, die Plaza Murillo, vorzudringen. Dabei warfen sie einem Reuters-Reporter zufolge offenbar mit Dynamitstangen. Die ‌Bergleute verlangen einen besseren ‌Zugang zu Sprengstoff und Treibstoff. Zudem fordern sie die Überarbeitung von Verträgen ⁠und die Umsetzung von Bergbauvorschriften.

Sechs Monate ‌nach dem deutlichen ⁠Wahlsieg und Amtsantritt von Präsident Paz steckt Bolivien in einer tiefen Wirtschafts- und Treibstoffkrise. Dem Land fehlen ‌Dollar. Die ⁠heimische Energieproduktion sinkt. Die ⁠sozialen Spannungen nehmen zu. Neben Bergarbeitern protestieren auch Landwirte und andere gewerkschaftsnahe Gruppen. Regierungsvertreter warfen der Opposition vor, die Proteste anzufachen.

(Bericht von Reuters-Mitarbeitern, bearbeitet von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)