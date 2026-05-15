Ausschreitungen bei Protesten von Bergarbeitern in Bolivien
La Paz, 15. Mai (Reuters) - In der bolivianischen Metropole La Paz ist es am Donnerstag zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen protestierenden Bergarbeitern und der Polizei gekommen. Die Demonstranten forderten den Rücktritt von Präsident Rodrigo Paz. Sie versuchten, auf den zentralen Platz des Regierungssitzes, die Plaza Murillo, vorzudringen. Dabei warfen sie einem Reuters-Reporter zufolge offenbar mit Dynamitstangen. Die Bergleute verlangen einen besseren Zugang zu Sprengstoff und Treibstoff. Zudem fordern sie die Überarbeitung von Verträgen und die Umsetzung von Bergbauvorschriften.
Sechs Monate nach dem deutlichen Wahlsieg und Amtsantritt von Präsident Paz steckt Bolivien in einer tiefen Wirtschafts- und Treibstoffkrise. Dem Land fehlen Dollar. Die heimische Energieproduktion sinkt. Die sozialen Spannungen nehmen zu. Neben Bergarbeitern protestieren auch Landwirte und andere gewerkschaftsnahe Gruppen. Regierungsvertreter warfen der Opposition vor, die Proteste anzufachen.
(Bericht von Reuters-Mitarbeitern, bearbeitet von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)