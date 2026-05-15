BVB verlängert Vertrag mit Jungstar Inácio

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat den Vertrag mit Offensivspieler Samuele Inácio verlängert. Der neue Kontrakt des 18-Jährigen gilt bis zum 30. Juni 2029, teilte der Fußball-Bundesligist mit. "Mit seinen Fähigkeiten und seinem Potenzial zählt Samu zu den größten Talenten seines Jahrgangs weltweit", sagte Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken. "Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Hingabe und seiner Qualität zu einem außergewöhnlichen Spieler reifen kann."

Debüt gegen Bayern

Inácio wechselte 2024 von Atalanta Bergamo zunächst in die Nachwuchsabteilung des BVB. Vor rund zweieinhalb Monaten feierte er beim 2:3 gegen den FC Bayern München sein Bundesliga-Debüt. Am vergangenen Spieltag erzielte Inácio beim 3:2 gegen Eintracht Frankfurt sein erstes Tor in Deutschlands höchster Spielklasse.

"Samu bringt vieles mit: Er ist spielintelligent, ballsicher, kombinationsstark. Und dazu hat er ein sehr gutes Gespür für Räume, das ihn auch noch torgefährlich sein lässt", sagte Sportdirektor Ole Book. "Diese Qualitäten gepaart mit seinem Fleiß und seiner Bereitschaft, sich weiterentwickeln zu wollen, machen ihn zu einem richtig guten Spieler, der bei uns schon eine gute Entwicklung genommen und gleichzeitig auch noch große Schritte vor sich hat."/the/DP/jha