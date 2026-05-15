onvista Chartzeit 15.05.2026

Chartzeit-Depotcheck 2026: Schlägt das Depot den S&P 500 & DAX?

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:

HEUTE IN DER SENDUNG: Unser Börsenexperte Martin Goersch gibt dir einen Einblick in das Chartzeit-Investment.Depot. Leg die Basiswerte aus dem Depot doch gleich in dein kostenloses onvista Musterdepot und folge zuverlässigen Kursdaten ► https://hubs.la/Q02k_Wy00*BESCHREIBUNG:*Wie läuft das Chartzeit-Investment-Depot im aktuellen Marktumfeld? In diesem Depotcheck analysiert Martin Goersch die Performance seit Jahresbeginn und vergleicht die Entwicklung mit den wichtigsten Benchmarks: dem S&P 500 und dem DAX.Außerdem geht es um die aktuelle Portfolio-Struktur:• Welche Aktien aktuell am stärksten gewichtet sind• Warum diese Schwerpunkte gesetzt wurden• Welche Marktchancen und Risiken Martin derzeit sieht• Welche Erwartungen er für die kommenden Monate hatZusätzlich werden einige der größten Depotpositionen charttechnisch analysiert – inklusive wichtiger Unterstützungen, Widerstände und möglicher Kursziele.👉 Jetzt reinschauen, eigene Einschätzung bilden und unten in den Kommentaren mitdiskutieren: Kauf oder zu ambitioniert bewertet?

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
S
S&P 500

Das könnte dich auch interessieren

Vorbörse 15.05.2026
Dax dürfte deutlich tiefer starten - Asien-Schwäche belastetheute, 05:52 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Börse am Morgen 15.05.2026
Dax startet mit Verlusten – SAP mit Erholungsversuchheute, 07:53 Uhr · onvista
Dax Logo
Dax Tagesrüchblick 14.05.2026
Leitindex legt klar zu – Rekordhoch bei Siemensgestern, 15:56 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Börse am Morgen 14.05.2026
Dax weitet Gewinne aus – Douglas auf Rekordtiefgestern, 07:56 Uhr · onvista
Dax Logo
Vorbörse 14.05.2026
Dax dürfte Feiertag mit leichten Gewinnen beginnengestern, 06:01 Uhr · onvista
Das Logo des Dax.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chance für Anleger?
Diese drei Aktien sind Übernahmekandidatengestern, 05:09 Uhr · onvista
Dax-Aktie im Abwärtstrend
Wie tief kann Rheinmetall noch fallen?13. Mai · onvista
Alle Plus-Analysen