Chartzeit-Depotcheck 2026: Schlägt das Depot den S&P 500 & DAX?

HEUTE IN DER SENDUNG: Unser Börsenexperte Martin Goersch gibt dir einen Einblick in das Chartzeit-Investment.Depot. Leg die Basiswerte aus dem Depot doch gleich in dein kostenloses onvista Musterdepot und folge zuverlässigen Kursdaten ► https://hubs.la/Q02k_Wy00*BESCHREIBUNG:*Wie läuft das Chartzeit-Investment-Depot im aktuellen Marktumfeld? In diesem Depotcheck analysiert Martin Goersch die Performance seit Jahresbeginn und vergleicht die Entwicklung mit den wichtigsten Benchmarks: dem S&P 500 und dem DAX.Außerdem geht es um die aktuelle Portfolio-Struktur:• Welche Aktien aktuell am stärksten gewichtet sind• Warum diese Schwerpunkte gesetzt wurden• Welche Marktchancen und Risiken Martin derzeit sieht• Welche Erwartungen er für die kommenden Monate hatZusätzlich werden einige der größten Depotpositionen charttechnisch analysiert – inklusive wichtiger Unterstützungen, Widerstände und möglicher Kursziele.👉 Jetzt reinschauen, eigene Einschätzung bilden und unten in den Kommentaren mitdiskutieren: Kauf oder zu ambitioniert bewertet?