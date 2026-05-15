CIA-Chef in Kuba: Bessere Beziehungen nur bei "grundlegenden Änderungen"

(Stellt Datum der ⁠Revolution in Kuba im zweiten Abschnitt klar Stellt klar, dass es sich um den zweiten Besuch eines CIA-Chefs handelt)

Havanna/Washington, 15. Mai (Reuters) - Der Chef des US-Geheimdienstes CIA, John Ratcliffe, hat bei einem Besuch in Havanna am Donnerstag eine Botschaft von US-Präsident Donald Trump an hochrangige kubanische Regierungsvertreter überbracht. Die USA seien nur dann zu ‌einem "ernsthaften Engagement" in Wirtschafts- und Sicherheitsfragen bereit, "wenn Kuba grundlegende Änderungen vornimmt", sagte ein CIA-Vertreter, der nicht genannt werden wollte, der Nachrichtenagentur Reuters. Ratcliffe traf demnach unter anderem Raulito Rodriguez Castro, den einflussreichen Enkel ⁠des ehemaligen kubanischen ⁠Präsidenten Raul Castro, Innenminister Lazaro Alvarez Casas und den Chef des kubanischen Geheimdienstes.

Ratcliffes Reise war erst der zweite Besuch eines CIA-Direktors in Kuba seit der kommunistischen Revolution von 1959. Er traf inmitten zunehmender Spannungen zwischen Washington und Havanna auf der Insel ein. Trump hat den Druck auf Kuba erhöht und eine Treibstoffblockade verhängt. Länder, die die Insel beliefern, werden demnach mit US-Sanktionen bedroht. Dies führte zu Stromausfällen ‌und schädigte die angeschlagene kubanische Wirtschaft weiterhin. Nach 24-stündigen Stromausfällen ‌hatte es am Mittwochabend in Havanna weitreichende Proteste gegeben. Der kubanische Energie- und Bergbauminister sagte, dem Land seien Diesel und Heizöl ausgegangen und das Stromnetz befinde sich in einem "kritischen" Zustand.

Dem CIA-Vertreter zufolge ging es bei Gesprächen Ratcliffs ⁠um "Zusammenarbeit der Geheimdienste, wirtschaftliche Stabilität und Sicherheitsfragen". Kuba könne für "Gegner in der westlichen Hemisphäre" kein sicherer Hafen mehr ‌sein. Er bezeichnete diese Gegner nicht näher. Er ⁠sagte auch nicht, welche konkreten Änderungen Trump fordere. Kuba habe eine seltene Gelegenheit, seine angeschlagene Wirtschaft zu stabilisieren. Diese Chance, die Bedingungen für die fast zehn Millionen Einwohner zu verbessern, werde jedoch nicht ewig bestehen, sagte der CIA-Vertreter Reuters.

HAVANNA BESTÄTIGT BESUCH RATCLIFFES

Die Regierung in Havanna bestätigte ‌am Donnerstag den Besuch des CIA-Direktors Ratcliffe auf dem ⁠staatlichen Nachrichtenportal "Cuba Debate". Dies diene der Sicherheit ⁠beider Länder sowie der regionalen und internationalen Sicherheit, hieß es in der Mitteilung. Die Regierung habe der US-Delegation versichert, dass Kuba keine Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA darstelle. Die Erklärung wurde veröffentlicht, nachdem ein Flugzeug der US-Regierung am Donnerstagnachmittag den internationalen Flughafen von Havanna verlassen hatte. Dies beobachtete ein Reuters-Reporter. US-Präsident Donald Trump hatte vor einigen Tagen angekündigt, dass es Gespräche zwischen den USA und Kuba geben werde.

Vergangene Woche hatte Kuba erstmals offizielle Gespräche mit der US-Regierung bestätigt. "Diese Gespräche zielen darauf ab, durch Dialog Lösungen für die bilateralen Differenzen zwischen beiden Nationen zu finden", sagte Präsident ⁠Miguel Diaz-Canel im Staatsfernsehen.

(Berichte von Dave Sherwood, Jonathan Landay, Daina Beth Solomon und Simon Lewis, geschrieben von Esther Blank. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)