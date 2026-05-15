Consorsbank bietet 4 Prozent Zinsen bei Depotwechsel

Die Konditionen der Depotwechsel-Aktion

Der Aktionszins gilt für Guthaben auf dem Tagesgeldkonto bis zu einer Summe von 50.000 Euro. Um sich für die 4,0 Prozent zu qualifizieren, müssen Neukunden – also Privatpersonen, die in den letzten sechs Monaten kein Konto oder Depot bei der Consorsbank geführt haben – innerhalb von drei Monaten nach der Eröffnung ein Depotvolumen von mindestens 20.000 Euro von einer Fremdbank übertragen.

Zusätzlich verlangt die Bank, dass das bisherige Depot bei der anderen Bank im Zuge des Wechsels vollständig geschlossen wird. Damit unterscheidet sich die Aktion deutlich von Angeboten reiner Neobroker, die oft Zinsen ohne derartige Übertragshürden gewähren.

Das Wichtigste in Kürze Zinssatz: 4,0 % p.a. für 6 Monate auf bis zu 50.000 Euro

4,0 % p.a. für 6 Monate auf bis zu 50.000 Euro Voraussetzung: Mindestens 20.000 Euro Depotübertrag und Kündigung des Altdepots.

Mindestens 20.000 Euro Depotübertrag und Kündigung des Altdepots. Ordergebühren: 0,95 Euro pro Trade über den Handelsplatz Tradegate (zzgl. marktüblicher Spreads)

0,95 Euro pro Trade über den Handelsplatz Tradegate (zzgl. marktüblicher Spreads) Sparpläne: Über 560 ETFs dauerhaft ohne Kaufgebühren; Aktien-Sparpläne im ersten Jahr kostenlos.

Gebührenstruktur und Handelsangebot

Flankierend zur Zinsaktion hat die Consorsbank auch die Handelskonditionen für die Teilnehmer angepasst. Mit einer Pauschale von 0,95 Euro pro Order über die Börse Tradegate positioniert sich die Bank preislich in Schlagdistanz zu Anbietern wie Trade Republic oder Scalable Capital. Anleger sollten jedoch beachten, dass dieser Preis nur für den genannten Handelsplatz gilt; an anderen Börsenplätzen fallen die regulären Gebühren des Instituts an.

Für langfristig orientierte Sparer bleibt das Angebot an kostenlosen ETF-Sparplänen bestehen. Über 560 Titel können dauerhaft ohne Sparplangebühr erworben werden, was insbesondere für den monatlichen Vermögensaufbau relevant ist.

Rechenbeispiel: So viel bringt die Aktion konkret

Um den Nutzen greifbar zu machen, hilft ein Blick auf die Zinsgutschrift bei maximaler Ausnutzung des Rahmens:

Anlagebetrag: 50.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto

Zinssatz: 4,0 % p.a. (garantiert für 6 Monate)

Zinsertrag nach 6 Monaten: 1.000 Euro (vor Steuern)

Vergleicht man dies mit einem durchschnittlichen Tagesgeldzins von aktuell ca. 2,5 % p.a. bei Bestandskunden, ergibt sich ein Zinsvorteil von rund 375 Euro allein im ersten halben Jahr.

Für wen lohnt sich der Wechsel?

Im aktuellen Marktumfeld sind 4,0 Prozent Zinsen ein wettbewerbsfähiger Wert, insbesondere da die Consorsbank diesen Satz für ein halbes Jahr garantiert. Bei vielen Konkurrenten, wie etwa Trade Republic (derzeit 2,0 Prozent), sind die Zinsen variabel und können sich theoretisch jederzeit ändern. Dennoch ist die Hürde von 20.000 Euro Übertragsvolumen nicht zu unterschätzen.

Das Angebot richtet sich daher weniger an Einsteiger, sondern an erfahrene Anleger, die bereits ein gewisses Kapital am Aktienmarkt investiert haben und bereit sind, ihre Bankverbindung zu konzentrieren. Die Verpflichtung zur Schließung des Altdepots ist ein Faktor, der gegen eine Nutzung als reines Zweitdepot spricht.

Wer ohnehin über einen Wechsel zu einem günstigeren Broker nachdenkt und gleichzeitig liquide Mittel auf dem Tagesgeldkonto verzinsen möchte, findet hier eine Kombination, die derzeit selten am Markt ist. Anleger sollten vorab prüfen, ob alle im Altdepot gehaltenen Wertpapiere auch bei der Consorsbank handelbar sind, um Komplikationen beim Übertrag zu vermeiden.