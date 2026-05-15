Dax Chartanalyse 15.05.2026

Feiertagsrally im Dax wird abverkauft - Unterstützung im Fokus

onvista · Uhr
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Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand24.25024.400
Dax-Unterstützung23.99923.800

Dax-Rückblick:

Der Dax konnte am gestrigen Feiertag bei schwachen Umsätzen recht deutlich zulegen und stieg zeitweise zurück über die Marke von 24.400 Punkten. Von dieser Feiertagsrally ist heute nicht mehr viel übrig - der deutsche Leitindex rutscht erneut unter 24.100 Punkte ab. Im Zuge dieser Abwärtsbewegung wurde der Aufwärtstrend im Stundenchart (Linie schwarz) recht eindeutig unterboten.

Dax-Ausblick: 

Der Bereich um 24.000 Punkte fungiert aktuell (noch) als Horizontalunterstützung auf der Unterseite, die charttechnischen Strukturen sprechen allerdings eher für weiteren Abwärtsdruck. Sollte der Bereich um 24.000 Punkte erneut nachhaltig unterboten werden, wäre in der kommenden Handelswoche tendenziell eine neue Verkaufswelle in den mittleren 23.000er Bereich einzuplanen.

Neue Kaufsignale entstehen erst wieder oberhalb der Marke von 24.600 Punkten, bis dahin dominieren vorerst die Abwärtsrisiken im deutschen Leitindex. Ein schönes Wochenende allen Lesern!

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DY7HK3) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 15.05.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 21.640,86 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DY9M77) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 15.05.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 26.448,69 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

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