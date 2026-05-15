Dax-Widerstand 24.250 24.400 Dax-Unterstützung 23.999 23.800

Dax-Rückblick:

Der Dax konnte am gestrigen Feiertag bei schwachen Umsätzen recht deutlich zulegen und stieg zeitweise zurück über die Marke von 24.400 Punkten. Von dieser Feiertagsrally ist heute nicht mehr viel übrig - der deutsche Leitindex rutscht erneut unter 24.100 Punkte ab. Im Zuge dieser Abwärtsbewegung wurde der Aufwärtstrend im Stundenchart (Linie schwarz) recht eindeutig unterboten.

Dax-Ausblick:

Der Bereich um 24.000 Punkte fungiert aktuell (noch) als Horizontalunterstützung auf der Unterseite, die charttechnischen Strukturen sprechen allerdings eher für weiteren Abwärtsdruck. Sollte der Bereich um 24.000 Punkte erneut nachhaltig unterboten werden, wäre in der kommenden Handelswoche tendenziell eine neue Verkaufswelle in den mittleren 23.000er Bereich einzuplanen.

Neue Kaufsignale entstehen erst wieder oberhalb der Marke von 24.600 Punkten, bis dahin dominieren vorerst die Abwärtsrisiken im deutschen Leitindex. Ein schönes Wochenende allen Lesern!