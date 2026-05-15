Dax dürfte deutlich tiefer starten - Asien-Schwäche belastet

Nach dem starken Feiertagshandel an Christi Himmelfahrt geht es für den Dax am Freitag wohl zunächst wieder abwärts. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa eine Stunde vor dem Xetra-Start 1,5 Prozent tiefer auf 24.094 Punkte. Damit würde er wieder unter seine 100-Tage-Durchschnittslinie rutschen in Richtung der 200-Tage-Linie. Beide charttechnischen Trendbarometer verlaufen seitwärts.

Die starke Vorlage aus den USA wird allerdings am Morgen durch klare Verluste in Asien überlagert. Laut Stephen Innes von SPI Asset Management werden die Vorschusslorbeeren des Treffens zwischen den Präsidenten Chinas und der USA wieder eingesammelt.

USA: KI-Begeisterung überschattet Iran-Sorgen

Dank der KI-Begeisterung hat sich am US-Aktienmarkt der Rekordlauf der Technologiewerte fortgesetzt. Für Schub sorgten am Donnerstag ein beeindruckender Quartalsbericht von Cisco sowie ein fulminanter Börsengang des Chipherstellers Cerebras Systems. Obendrein wird allgemein auf eine Annäherung der beiden weltgrößten Volkswirtschaften Vereinigte Staaten und China im Zuges des Gipfels gesetzt sowie auf Vermittlungen Chinas im Iran-Krieg.

Der überwiegend mit Standardwerten bestückte Dow Jones Industrial zog um rund 0,8 Prozent auf 50.063 Punkte an. Der Wall-Street-Index näherte sich damit seinem Rekordhoch vom Februar.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 50.063 + 0,75 Prozent S&P 500 7.501 + 0,77 Prozent Nasdaq 29.580 + 0,73 Prozent

Asiens-Börsen mit deutlichen Verlusten

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag nachgegeben. Die starke Vorlage aus den USA wurde überlagert. Laut Stephen Innes von SPI Asset Management werden die Vorschusslorbeeren des Treffens zwischen den Präsidenten Chinas und der USA wieder eingesammelt. Es habe die Lage vielleicht etwas entspannt, aber die "strukturelle Rivalität" sei ungebrochen. Die zuletzt ohnehin wieder hohen Ölpreise ziehen wegen des weiterhin ungelösten Iran-Krieges weiter an.

In Tokio büßte der japanische Nikkei 225 knapp zwei Prozent ein. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gab um rund 1,3 Prozent nach, während der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen nur rund ein halbes Prozent verlor.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 61.507 - 1,83 Prozent Hang Seng 26.039 - 1,32 Prozent CSI 300 4.888 - 0,54 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 124,71 - 0,26 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,08 + 0,017 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,52 + 0,069 Prozentpunkte

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung Euro in Dollar 1,1647 - 0,20 Prozent Dollar in Yen 158,52 + 0,10 Prozent Euro in Yen 184,62 - 0,10 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 106,95 USD + 1,23 USD WTI 102,50 USD + 1,33 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HOCHTIEF AUF 494 (457) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR PORSCHE SE AUF 35 (38) EUR - 'MARKET-PERFORM'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR EON AUF 24 (23) EUR - 'BUY'

- UBS HEBT FRAPORT AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 65 (67) EUR

(mit Material von dpa-AFX)

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