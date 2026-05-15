DAX® - Money Management: Entscheidender Erfolgsfaktor!

„Kümmere Dich um Deine Verluste, dann kommen die Gewinne von ganz allein!“. So weit würden wir zwar nicht gehen wollen, doch diese Börsenweisheit besitzt definitiv einen wahren Kern. Viele Anlegerinnen und Anleger beschäftigen sich intensiv mit dem Positionseinstieg oder den aus dem Chart abgeleiteten Renditeaussichten. Doch die Charts können nicht nur herangezogen werden, um die Ziele auf der Oberseite abzustecken. Für viel wichtiger halten wir die Risikobegrenzung auf der Unterseite. Ganz konkret: Wo muss die Reißleine gezogen werden, wenn es gegen mich läuft. Wieviel bin ich bereit maximal zu verlieren? Wo platziere ich den initialen Stop-Loss? Bei der Beantwortung all dieser Fragen können Charts eine wichtige Orientierungshilfe bieten. Deshalb nennen wir in unseren Analysen im „HSBC Daily Trading“ (fast) immer auch wichtige Chartmarken zur Risikobegrenzung. Institutionelle Investoren haben ebenfalls einen klaren Fokus auf die Vermeidung unnötiger Risiken. Anlegerinnen und Anleger sollten es den „Instis“ gleichtun, denn wir sind überzeugt: Wer sich intensiv mit dem Thema „Money Management“ beschäftigt, wird zu besseren Ergebnissen kommen. Mit anderen Worten: In der Risikoprävention liegt ein entscheidender Schlüssel zu einer besseren Performance (Fortsetzung unten).

DAX® (Daily)

Quelle: Eigene Darstellung

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.