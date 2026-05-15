Dax niedriger erwartet - US-Daten und Iran im Blick

Frankfurt, 15. ⁠Mai (Reuters) - Der Dax wird am Freitag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel starten. Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex 1,3 Prozent höher bei 24.456,26 ‌Punkten geschlossen. An der Wall Street ging es ebenfalls bergauf, zum Teil verbuchten die Indizes erneut Rekordschlussstände. Für ⁠steigende Kurse ⁠an den Börsen sorgten Gewinne im Technologiesektor und die Hoffnung auf eine Wiederbelebung der Friedensbemühungen im Nahen Osten.

Da der ersehnte Durchbruch bei den Iran-Verhandlungen jedoch bislang ausblieb, dürfte es mit den Kursen zum Wochenschluss wieder bergab gehen. ‌Auch das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald ‌Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping brachte diesbezüglich keine Fortschritte. Die Versorgungsängste am Ölmarkt hielten an. Preise für das ⁠Nordseeöl Brent und das US-Öl WTI verteuerten sich in der ‌Spitze um jeweils 1,7 Prozent ⁠auf 107,49 beziehungsweise 102,92 Dollar je Fass. US-Präsident Trump drohte dem Iran in einem Interview mit dem Sender Fox News, er werde nicht mehr lange geduldig ‌sein. Anleger fürchten, dass ⁠die seit April geltende Waffenruhe ⁠im Nahen Osten auf der Kippe steht.

Auf der Konjunkturseite werden am Freitag die Zahlen zur US-Industrieproduktion im April erwartet. Zugleich blicken Anleger auf Bilanzen kleinerer Unternehmen - etwa Nagarro, Freenet und Borussia Dortmund.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Donnerstag

Dax 24.456,26

EuroStoxx50 5.934,96

EuroStoxx50-Future 5.924,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Donnerstag Prozent

Dow Jones 50.063,46 +0,8%

Nasdaq

S&P 500 7.501,24 +0,8%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Freitag Uhr Prozent

Nikkei 61.575,68 -1,7%

Shanghai 4.183,06 +0,1%

Hang Seng 26.160,03 -0,9%

(Bericht von Sanne Schimanski, Daniela Pegna; redigiert ⁠von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)