EQS-DD: HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG: Veröffentlichung einer Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften

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HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG: Veröffentlichung einer Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften

15.05.2026 / 10:17 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 
         
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen  
a)  Name DI Wolfgang Viehauser  
2 Grund der Meldung    
a) Position/Status Vorstand HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG  
b) Erstmeldung/Berichtigung Erstmeldung    
3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht  
a) Name HYPO-Wohnbaubank Aktiengesellschaft  
b) LEI 5299003LP3FEIX2HYD09  
         
4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für
i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden		  
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Fix verzinste Wohnbauanleihe:
Wandelschuldverschreibung der Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft treuhändig für die
HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG		  
  Kennung AT0000A3UHN0    
b) Art des Geschäfts Erwerb    
c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen  
    100,00 %
              100,00 %		 EUR 50.000,--
EUR 50,000,--		  
d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen  
     
                  100,00 %                       EUR 100,000,--  
e) Datum des Geschäfts 13.05.2026    
         
f) Ort des Geschäfts OTC  
         

 


15.05.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG
Hypogasse 1
3100 St. Pölten
Österreich

Ende der Mitteilung EQS News-Service

104892  15.05.2026 CET/CEST

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