EQS-DD: Nabaltec AG: JOSTKA Beteiligungs GmbH, Kauf
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
15.05.2026 / 14:15 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|JOSTKA Beteiligungs GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Johannes
|Nachname(n):
|Heckmann
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Nabaltec AG
b) LEI
|529900PV3Y1FXFBWXO56
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A0KPPR7
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|10,45 EUR
|1.713,80 EUR
|10,45 EUR
|1.713,80 EUR
|10,50 EUR
|1.669,50 EUR
|10,50 EUR
|1.722,00 EUR
|10,60 EUR
|742,00 EUR
|10,70 EUR
|1.690,60 EUR
|10,80 EUR
|1.749,60 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|10,57 EUR
|11.001,30 EUR
e) Datum des Geschäfts
|12.05.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|CBOE Europe DXE
|MIC:
|CCXE
15.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nabaltec AG
|Alustraße 50-52
|92421 Schwandorf
|Deutschland
|Internet:
|www.nabaltec.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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