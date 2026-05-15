EQS-DD: Nabaltec AG: JOSTKA Beteiligungs GmbH, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



15.05.2026 / 14:15 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: JOSTKA Beteiligungs GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Johannes Nachname(n): Heckmann Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Nabaltec AG

b) LEI

529900PV3Y1FXFBWXO56

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A0KPPR7

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 10,45 EUR 2.497,55 EUR 10,50 EUR 9.796,50 EUR 10,50 EUR 2.499,00 EUR 10,55 EUR 9.906,45 EUR 10,60 EUR 1.696,00 EUR 10,60 EUR 3.604,00 EUR 10,65 EUR 5.538,00 EUR 10,70 EUR 14.359,40 EUR 10,80 EUR 11.210,40 EUR 10,85 EUR 1.779,40 EUR 10,85 EUR 23.175,60 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 10,69 EUR 86.062,30 EUR

e) Datum des Geschäfts

12.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

15.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Nabaltec AG Alustraße 50-52 92421 Schwandorf Deutschland Internet: www.nabaltec.de

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