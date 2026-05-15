EQS-DD: Nabaltec AG: JOSTKA Beteiligungs GmbH, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

15.05.2026 / 14:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: JOSTKA Beteiligungs GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Johannes
Nachname(n): Heckmann
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Nabaltec AG

b) LEI
529900PV3Y1FXFBWXO56 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A0KPPR7

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
10,45 EUR 2.497,55 EUR
10,50 EUR 9.796,50 EUR
10,50 EUR 2.499,00 EUR
10,55 EUR 9.906,45 EUR
10,60 EUR 1.696,00 EUR
10,60 EUR 3.604,00 EUR
10,65 EUR 5.538,00 EUR
10,70 EUR 14.359,40 EUR
10,80 EUR 11.210,40 EUR
10,85 EUR 1.779,40 EUR
10,85 EUR 23.175,60 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
10,69 EUR 86.062,30 EUR

e) Datum des Geschäfts
12.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


15.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nabaltec AG
Alustraße 50-52
92421 Schwandorf
Deutschland
Internet: www.nabaltec.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

104918  15.05.2026 CET/CEST

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