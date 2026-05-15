EQS-DD: NORMA Group SE: Birgit Seeger, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



15.05.2026 / 09:46 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Birgit Nachname(n): Seeger

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Berichtigung

Tippfehler im Volumen.

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

NORMA Group SE

b) LEI

5299000LM9HC76W5XD46

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A1H8BV3

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 15,70 EUR 3.611 EUR 15,70 EUR 3.611 EUR 15,70 EUR 3.611 EUR 15,70 EUR 1.256 EUR 15,70 EUR 3.611 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 15,7000 EUR 15.700,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

07.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Tradegate Exchange MIC: TGAT

15.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: NORMA Group SE Edisonstr. 4 63477 Maintal Deutschland Internet: www.normagroup.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

104886 15.05.2026 CET/CEST