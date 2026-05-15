EQS-DD: Rheinmetall AG: Georgi Vermögensverwaltungs GmbH, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

15.05.2026 / 12:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Georgi Vermögensverwaltungs GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Professor Dr.
Vorname: Andreas Arthur
Nachname(n): Georgi
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Rheinmetall AG

b) LEI
5299001OU9CSE29O6S05 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0007030009

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
1.158,40 EUR 115.480,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
1.158,40 EUR 115.480,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
15.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Gettex
MIC: XMUN


15.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Rheinmetall AG
Rheinmetall Platz 1
40476 Düsseldorf
Deutschland
Internet: www.rheinmetall.com

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104900  15.05.2026 CET/CEST

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