EQS-DD: Rheinmetall AG: Georgi Vermögensverwaltungs GmbH, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



15.05.2026 / 12:15 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Georgi Vermögensverwaltungs GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Professor Dr. Vorname: Andreas Arthur Nachname(n): Georgi Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Rheinmetall AG

b) LEI

5299001OU9CSE29O6S05

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007030009

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 1.158,40 EUR 115.480,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 1.158,40 EUR 115.480,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

15.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Gettex MIC: XMUN

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

15.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Rheinmetall AG Rheinmetall Platz 1 40476 Düsseldorf Deutschland Internet: www.rheinmetall.com

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104900 15.05.2026 CET/CEST