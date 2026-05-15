EQS-DD: Viscom SE: Dr. Martin Heuser, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

15.05.2026 / 14:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Martin
Nachname(n):Heuser

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Viscom SE

b) LEI

391200SDLDT1KJVFRV52 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0007846867

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
4,9400 EUR4.940,00 EUR
4,9400 EUR4.940,00 EUR
4,9200 EUR7.281,60 EUR
4,7100 EUR2.877,81 EUR
4,7100 EUR2.877,81 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
4,8739 EUR22.917,2200 EUR

e) Datum des Geschäfts

12.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

15.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Viscom SE
Carl-Buderus-Str. 9-15
30455 Hannover
Deutschland
Internet:www.viscom.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

104924 15.05.2026 CET/CEST

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