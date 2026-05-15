EQS-DD: Viscom SE: Dr. Martin Heuser, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



15.05.2026 / 14:30 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr. Vorname: Martin Nachname(n): Heuser

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Viscom SE

b) LEI

391200SDLDT1KJVFRV52

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007846867

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 4,9400 EUR 4.940,00 EUR 4,9400 EUR 4.940,00 EUR 4,9200 EUR 7.281,60 EUR 4,7100 EUR 2.877,81 EUR 4,7100 EUR 2.877,81 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 4,8739 EUR 22.917,2200 EUR

e) Datum des Geschäfts

12.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Viscom SE Carl-Buderus-Str. 9-15 30455 Hannover Deutschland Internet: www.viscom.com

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